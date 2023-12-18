"Seriye devam edelim"

Fenerbahçe'de izin bitti, mesai başladı... Cumartesi gününü tatil yaparak geçiren sarı-lacivertliler, dün Samandıra'da bir araya geldi ve Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Ardından ise Kayserispor maçının taktiği üzerinde duruldu. Kartal, bu idmanda öğrencileriyle kısa da bir toplantı yaptı.

Tüm takıma seslenen tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor'un son haftalardaki çıkışına dikkat çekerek yaptığı konuşmasında; "Kayserispor zor bir deplasman. Takım olarak çok iyi performans sergiliyorlar. Ancak galibiyet serisine devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri olacak" ifadelerini kullandı. Futbolcuların İsmail Kartal'a üç puan sözü verdiği belirtildi. Kartal yönetimindeki idman bireysel çalışmayla sona erdi.