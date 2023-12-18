Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Bu sezon savunma hattındaki birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 14:44 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha bölgelerine verildi.
Fenerbahçe bu sezon stoper rotasyonundaki çoğu ismi sakatlığa kurban verdi.
Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlandığı sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin'in yanında sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı.
Savunmanın göbeğinde büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de altyapıdan Yusuf Akçiçek ve orta saha oyuncusu İsmail Yüksek de stoperde görev yaptı.
Orta saha transferi için Rade Krunic ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, stoper bölgesi için ilk aday olarak Çağlar Söyüncü'yü belirledi.
NURALY ALİP LİSTEDE
Milli oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin stoper listesinde yer alan isimlerden birisinin de Zenit'in Kazak stoperi Nuraly Alip olduğu ifade edildi.
Yeni Şafak'ın haberine göre; sezon başında da oyuncuyu transfer listesine alan Fenerbahçe, Kazak stoper için yeniden nabız yokladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoper için Rus ekibiyle temasa geçti ve Kazakistan Milli Takımı forması da giyen oyuncunun şartlarını sordu.
Zenit'in, Nuraly Alip'i satma niyetinde olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Nuraly, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde oynayabilecek.
Nuraly Alip bu sezon Zenit formasıyla 23 maça çıktı.
Kazak futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
1.88 boyundaki stoperin Rus ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Nuraly Alip'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.
DİĞER