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Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Bu sezon savunma hattındaki birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 14:44 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:03
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Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak istiyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha bölgelerine verildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe bu sezon stoper rotasyonundaki çoğu ismi sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlandığı sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin'in yanında sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Savunmanın göbeğinde büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de altyapıdan Yusuf Akçiçek ve orta saha oyuncusu İsmail Yüksek de stoperde görev yaptı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Orta saha transferi için Rade Krunic ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, stoper bölgesi için ilk aday olarak Çağlar Söyüncü'yü belirledi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

NURALY ALİP LİSTEDE

Milli oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin stoper listesinde yer alan isimlerden birisinin de Zenit'in Kazak stoperi Nuraly Alip olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni Şafak'ın haberine göre; sezon başında da oyuncuyu transfer listesine alan Fenerbahçe, Kazak stoper için yeniden nabız yokladı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoper için Rus ekibiyle temasa geçti ve Kazakistan Milli Takımı forması da giyen oyuncunun şartlarını sordu.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Zenit'in, Nuraly Alip'i satma niyetinde olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Nuraly, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde oynayabilecek.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Nuraly Alip bu sezon Zenit formasıyla 23 maça çıktı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kazak futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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