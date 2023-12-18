Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni Şafak'ın haberine göre; sezon başında da oyuncuyu transfer listesine alan Fenerbahçe, Kazak stoper için yeniden nabız yokladı.

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoper için Rus ekibiyle temasa geçti ve Kazakistan Milli Takımı forması da giyen oyuncunun şartlarını sordu.