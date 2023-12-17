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Zirvenın adı Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardaki son maçlar hafta içi oynandı. Bu müsabakalar öncesi 41 puanlı Galatasaray, ülke puanına en fazla katkıda bulunan Türk ekibiydi ve ikinci sırada 40 puanlı Fenerbahçe yer alıyordu. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a yenilerek haftayı puansız kapatırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı yenerek grubunu lider tamamlayan sarı-kanaryalar puanını 44'e yükseltti ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Zirvenın adı Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardaki son maçlar hafta içi oynandı. Bu müsabakalar öncesi 41 puanlı Galatasaray, ülke puanına en fazla katkıda bulunan Türk ekibiydi ve ikinci sırada 40 puanlı Fenerbahçe yer alıyordu. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a yenilerek haftayı puansız kapatırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı yenerek grubunu lider tamamlayan sarı-kanaryalar puanını 44'e yükseltti ve zirvenin yeni sahibi oldu.
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