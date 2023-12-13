Haberler Fenerbahçe Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'dan sürpriz bir öneri geldi. İtalyan hoca, EURO 2024 kadrosunda bulundurmak istediği milli futbolcuyu daha fazla forma şansı bulabilmesi için "Fenerbahçe'ye git" dediği öğrenildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:36 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:36
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Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Sarı lacivertliler ara transfer döneminde önemli futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Yönetim yaz transfer döneminde olduğu gibi nokta atışı takviyeler yapmayı hedefiyor.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Teknik Direktör İsmail Kartal, transfer talep ettiği bölgeleri geçtiğimiz günlerde yönetime iletmişti.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

İsmail Kartal'ın özellikle savunma hattına oyuncu istediği ifade edilmişti.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Bu doğrultuda sarı lacivertliler, milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü gündemine almıştı.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Çağlar transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

İşte ayrıntılar...

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında aradığını bulamadı.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Teknik direktör Diego Simeone'nin gözüne giremeyen 27 yaşındaki futbolcu, sadece 74 dakika sahada kalabildi.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Defansın göbeğinde Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans veren Simeone, Çağlar'ı 6. stoper olarak görüyor.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise EURO 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

İtalyan çalıştırıcı, daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek mayısa kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Ancak Çağlar, Türkiye'ye dönme konusunda kararsız.

Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!

Sabah'ın haberine göre, Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.

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