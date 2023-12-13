Vincenzo Montella'dan yıldız isme Fenerbahçe önerisi!
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'dan sürpriz bir öneri geldi. İtalyan hoca, EURO 2024 kadrosunda bulundurmak istediği milli futbolcuyu daha fazla forma şansı bulabilmesi için "Fenerbahçe'ye git" dediği öğrenildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:36 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:36
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Teknik Direktör İsmail Kartal, transfer talep ettiği bölgeleri geçtiğimiz günlerde yönetime iletmişti.
İsmail Kartal'ın özellikle savunma hattına oyuncu istediği ifade edilmişti.
Bu doğrultuda sarı lacivertliler, milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü gündemine almıştı.
Çağlar transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında aradığını bulamadı.
Teknik direktör Diego Simeone'nin gözüne giremeyen 27 yaşındaki futbolcu, sadece 74 dakika sahada kalabildi.
Defansın göbeğinde Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans veren Simeone, Çağlar'ı 6. stoper olarak görüyor.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise EURO 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı.
İtalyan çalıştırıcı, daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek mayısa kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti.
Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.
Ancak Çağlar, Türkiye'ye dönme konusunda kararsız.
Sabah'ın haberine göre, Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.
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