Fenerbahçe'de rota Avrupa!

Ligde Beşiktaş'ı mağlup ederek liderliği yeniden alan Fenerbahçe rotasını Avrupa'ya kırdı. Avrupa'da ilk 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler ardından Ludogorets ve Nordsjaelland'a kaybetmişti. Grupta 3. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, Spartak Trnava'yı konuk edecek. Kazanırsa gruptan çıkacak. Beraberlik halinde ise Nordjaelland'ın Ludogorets'i yenmesini bekleyecek.

HIRS BASTI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısında oyuncularından şok pres istedi. Sarı-lacivertliler ilk düdükten itibaren rakip sahaya yerleşecek. Topa baskı, kendi kalesine en uzak yerden başlayacak. Meşin yuvarlağı mümkün olan en kısa sürede kazanarak hücum devamlılığını sağlayacak. Usta hoca, öğrencileriyle yaptığı toplantıda hırslarını sahaya olumlu yansıtmalarını istedi.

BİLETLER HEMEN TÜKENDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Spartak Trnava maçına büyük önem veriyor. Beşiktaş derbisinde takım gibi iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'deki Trnava mücadelesinin biletlerini tüketti. Karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak hem derbi galibiyeti için kutlayacaklar hem de Spartak Trnava maçı için moral aşılayacaklar. Fenerbahçe, 50 bin taraftarının desteğiyle rakibini devirerek kupa yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

İDMANDA YÜZLER GÜLÜYOR

Fenerbahçe hafta sonunu Beşiktaş galibiyetiyle geçirmişti. Futbolcular önceki günü izinli geçirmişti. Dün tesislerde toplanarak Trnava maçının hazırlıklarına başlayan futbolcuların keyfi bir hayli yerindeydi. İzin günlerini sevdikleriyle geçiren sarı-lacivertli oyuncular keyifli bir antrenman yaptılar. İsmail Kartal da memnun.