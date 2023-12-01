"Şampiyonluk için geldim"

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Polonya basınına konuştu. Dzeko, sarı-lacivertli takıma gelmesindeki en büyük nedenin şampiyonluk yaşamak olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "Çok iyi başladık ama ne yazık ki en büyük rakibimiz (Galatasaray) de öyle. Normal şartlar altında, on galibiyetlik bir serinin ardından, ikinci sıradaki takımdan altı ya da yedi puan fazla alırdık ama gerçek şu ki çok iyi rakiplerimiz var ve şampiyonluk için çok zorlu bir mücadele vereceğiz."

"İYİ HİSSEDİYORUM"

Edin Dzeko, 'Mauro Icardi ile benzer sayıda gol attınız. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray şu anda aynı puana sahip. Hangisi daha zor olacak; Icardi'yi geçmek mi yoksa şampiyonluk için Galatasaray'ı geçmek mi?' sorusuna; "Fenerbahçe'ye gelmemin en önemli nedeni, bu kulübe şampiyonluk unvanını yeniden kazandırmak. Bunu taraftarlara vermek istiyorum. Bu mutlak bir öncelik ve gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağlıklıyım, kendimi iyi hissediyorum" yanıtını verdi.

"TÜRKIYE'NIN EN BÜYÜĞÜ F.BAHÇE"

Dzeko "Olan her şeyden memnunum. Bir şeylerin daha iyi olup olmayacağını merak ederek geriye dönüp bakmıyorum çünkü her zaman daha iyi olabileceği aşikar. En büyük Türk kulübünün bir parçasıyım, bundan özellikle mutluyum. Bu fırsat bana verildiği için gerçekten gurur ve onur duyuyorum."

"BİRKAÇ YIL DAHA OYNARIM"

Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen futbolu henüz bırakmayı düşünmediğini de açıkladı. Kariyeri boyunca ciddi sakatlık yaşamadığının altını çizen Boşnak yıldız, "Umarım birkaç yıl daha en üst seviyede oynayabilirim" dedi.

"EN ÇOK STADYUM ETKILEDI"

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi ve "En iyi beş ligde oynadım, bu yüzden Türkiye'de ne olacağını bilmiyordum. Ancak Fenerbahçe'ye gelince bunun iyi bir hamle olduğunu hemen anladım. Gördüklerimden çok etkilendim. Beni en çok etkileyen şey stadyum oldu" açıklamasını yaptı.

"BEKLENTİLERİMİN ÜZERİNDE"

Sarı-lacivetli kulübü öve öve bitiremeyen Dzeko, "Her şey beklentilerimi aştı; harika görünen antrenman merkezi, kulübün organizasyonu ve oynadığımız her yerde kulübü takip eden taraftarlara kadar. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğu çok açık. Buraya gelerek iyi bir karar verdim" diye konuştu.

"SEBASTIAN HARİKA"

Polonyalı takım arkadaşı Sebastian Szymanski için de övgü dolu sözler kullanan Dzeko, "Sebastian sezona harika başladı ve bundan dolayı çok mutluyum. Onun iyi bir başlangıç yapması benim için sürpriz değil çünkü o iyi ve kaliteli bir oyuncu. Hepimiz onun bu formunu sezon boyunca sürdürmesini umuyoruz" dedi.