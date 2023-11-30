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Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lig ve Avrupa'da mücadelsinin sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'in dönüş tarihi merak konusu olmuştu. Pendikspor maçında kasığından yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:54
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Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Sarı-lacivertliler birçok yıldızı renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred oldu.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine 9.74 milyon Euro bonservis bedelini 4 sene içerisinde 8 taksitle ödeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kısa süre içerisinde İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada deneyimli oyuncunun kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçıran Fred, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Nordsjaelland maçının da kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Sarı-lacivertlilerde Fred'in dönüşü için geri sayım sürerken, teknik direktör İsmail Kartal kadro konusunda dikkatli davranıyor.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Özellikle sakatlığı sonrası orta sahada ciddi sorunlar yaşayan Fred'in durumunu yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcı, takımla çalışmalara başlayan Sambacı için aceleci davranmıyor.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

SİVAS MAÇINDA SÜRE ALIP DERBİDE HAZIR OLACAK

Sabah'ın haberine göre, 30 yaşındaki yıldız için temel hedef; Sivasspor karşılaşmasında süre alıp, Beşiktaş derbisini yüzde 100'ü ile oynaması olacak.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Brezilyalı yıldız, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fred'in sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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