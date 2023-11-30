Fenerbahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.
Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler birçok yıldızı renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.
Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred oldu.
Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine 9.74 milyon Euro bonservis bedelini 4 sene içerisinde 8 taksitle ödeyeceğini açıkladı.
Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kısa süre içerisinde İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlık geçirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada deneyimli oyuncunun kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği kaydedildi.
Sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçıran Fred, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Nordsjaelland maçının da kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertlilerde Fred'in dönüşü için geri sayım sürerken, teknik direktör İsmail Kartal kadro konusunda dikkatli davranıyor.
Özellikle sakatlığı sonrası orta sahada ciddi sorunlar yaşayan Fred'in durumunu yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcı, takımla çalışmalara başlayan Sambacı için aceleci davranmıyor.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 5 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fred'in sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.