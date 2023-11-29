Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kanarya ocak ayında takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha transferi...
Rotasyondaki stoperlerini sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada da sıkıntı yaşadı.
Yönetim bu sebeple stoper transferiyle birlikte 6 numaraya da takviye yapmak istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde flaş bir karar alındı.
Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve Karagümrük maçında 88. dakikada oyuna giren Joshua King, beklenen performansı sergilemesi halinde bu bölgede Dusan Tadic ile birlikte işi götürecek.
Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak.
QUINCY ANTON PROMES'E KANCA
Sabah'ın haberine göre; bu isimlerden birisinin Spartak Moskova forması giyen Quincy Anton Promes olduğu belirtildi.
Quincy Promes bu sezon Spartak Moskova formasıyla 19 maça çıktı.
Hollandalı futbolcu, 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki oyuncunun Rus ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Quincy Promes'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.