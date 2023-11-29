Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmaları hız kazandı. Öncelikle stoper ve orta saha bölgelerine transfer yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 13:24
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Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Kanarya ocak ayında takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha transferi...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Rotasyondaki stoperlerini sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada da sıkıntı yaşadı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Yönetim bu sebeple stoper transferiyle birlikte 6 numaraya da takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde flaş bir karar alındı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve Karagümrük maçında 88. dakikada oyuna giren Joshua King, beklenen performansı sergilemesi halinde bu bölgede Dusan Tadic ile birlikte işi götürecek.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes stoper ve orta saha beklerken...

Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak.

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