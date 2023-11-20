Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, performansını yükseltmeye devam ediyor. Transferde dünya devlerini peşine takan genç yıldız, Almanya maçında da göz doldurdu. Müthiş futbolunu attığı golle süsleyen Ferdi Kadıoğlu, kendisini izlemeye gelen 2 önemli kulübün scoutlarını da hayran bıraktı. İşte o takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansını milli takıma da taşımayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Ferdi'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

24 yaşındaki oyuncu, sergilediği oyunla da izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Ferdi, Almanya karşısında en fazla çalım atan (3) ve en fazla top kapan (5) oyuncu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Ayrıca girdiği 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Fenerbahçeli oyuncu %84 pas isabetiyle oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

24 yaşındaki sol bek, hem hücumda hem de savunmada etkiliydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Almanlar da Ferdi'nin performansını övdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Ferdi bu sezon Fenerbahçe formasını 18 kez giydi.

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