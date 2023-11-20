Ferdi Kadıoğlu Almanya maçında scoutları büyüledi! 2 dünya devinden olumlu rapor!

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansını milli takıma da taşımayı başardı.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansını milli takıma da taşımayı başardı.
Ferdi'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncu, sergilediği oyunla da izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.
Napoli ve Arsenal scoutları yıldız oyuncuyu A Milli Takımımızın Almanya'yı 3-2 yendiği maçta gözlem altına aldı.
Yıldız sol bek yine performansıyla büyüledi.
İki takımın yetkililerinin Ferdi Kadıoğlu hakkında çok olumlu raporlar tuttuğu belirtildi.
Ferdi, Almanya karşısında en fazla çalım atan (3) ve en fazla top kapan (5) oyuncu oldu.
Ayrıca girdiği 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı.
Fenerbahçeli oyuncu %84 pas isabetiyle oynadı.
24 yaşındaki sol bek, hem hücumda hem de savunmada etkiliydi.
Almanlar da Ferdi'nin performansını övdü.
Ferdi bu sezon Fenerbahçe formasını 18 kez giydi.
Yıldız oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asist üretti.
Milli oyuncunun piyasa değeri 17 milyon euro olarak biliniyor.
Ferdi, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'in altyapısında yetişti.