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Fenerbahçe'den TFF'ye yanıt

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan basın açıklamasına resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 21:25
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Fenerbahçe'den TFF'ye yanıt

Fenerbahçe Kulübü, önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan basın açıklamasına yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu tavır sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır. Tüm bu soru ve sorunlarda hakim olarak konuları soruşturması gereken TFF Yönetimi; Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların avukatı ve tarafı gibi davranmıştır. Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz" denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, 'Türkiye Futbol Federasyonu 7 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında söz verdiği üzere, şeffaf ve paylaşımcı bir iletişim stratejisini bugün itibarıyla hayata geçiriyor' açıklamalarıyla bir müddettir kamuoyunda tartışılan konuların arka planlarını dile getiren ve paylaşan TFF'ye şu sözlerle cevap verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolun istisnasız tüm paydaşlarının aynı noktada olduğu kriz durumunda yaptığı bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır. Bu tavır sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır. Tüm bu soru ve sorunlarda hakim olarak konuları soruşturması gereken TFF Yönetimi; Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların avukatı ve tarafı gibi davranmıştır. Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz. Türk futbolunda her şeyin tam da toplantı arka planınızda yer alan mesajda olduğu gibi 'adil, şeffaf ve tarafsız!' olması, ülkemize temiz futbolun nasip olması için tüm paydaşların münasip olması gerekir. Kulüpler, takımlar, medya, futbolseverler ve tüm spor kamuoyuna soruyoruz: Bu hedef için TFF münasip mi atılan adımlar yeterli midir?"

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