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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda flaş Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ve divan kurulu üyeleri katıldı. İşte yapılan açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 13:47 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 18:01
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda flaş Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak hologram yansıtılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden 10. yıl nutku katılımcılarla paylaşıldı.

Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılmasının ardından Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili seçimi yapılacak.

ALİ KOÇ: TFF'YE ÇAĞRI YAPIYORUZ...

"Ne kadar tahammülünüz, vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular, inşallah Türk futbolu için bir milat olur. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından."

"2 MAÇTAN RAHATSIZIZ"

"10. hafta oynanan maçlar var. Rizespor 0-1 Galatasaray, Pendikspor 0-5 Fenerbahçe. Bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Sayın başkanın programında da ilk 7 hafta yaşadığımız hakem hataları bir sezona bedel demiştim. Ondan sonra da yaşamaya devam ettik."

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA..."

"İsmail Kartal hocamızın PFDK'ya sevki, bizim için bardağı taşıran son damladır. Onun arkasında o kadar çok bilgiler, belgeler var ki artık yeter dedik. Biz bunu değiştirmek için görev süremizin kalan bölümünde bu iş için şampiyonluk kadar mücadele edeceğimizi belirtmiştir."

"27 yıllık yardımcı hakem olan Kemal Yılmaz meslekten istifa etti. İstifa gerekçesi bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi."

"MAZERETE GEREK YOK"

Trabzonspor'u tebrik ederim. Dün gece iyi değildi. Mazeret yok. Sezon başında 11 hafta sonunda 30 puan alacaksanız deseler herkes kabul ederdi. Tabii ilk puan kaybımızın bu maç olmaması bizim için daha iyi olurdu ama bu futbolun içinde hep var."

FLAŞ GALATASARAY AÇIKLAMASI!

"Rakibimiz, birçok maçını tek farkla kazanmıştır. Hakem kararlarında skoru etkileyecek olanlara odaklanıyoruz ama sadece kritik hatalar değil, maçın akışını etkileyen düdükler skoru etkileyen unsurlardır. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemektedir."

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