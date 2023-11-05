Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının dev maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Kadıköy'de Kanarya'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı eleştirdi. İşte detaylar... |

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 09:26
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Ben Fenerbahçe ile ilgili 8 haftadır görüş bildiriyorum ve eleştiriler alıyorum 2 kulvarda da bu kadar büyük seriye sahip takımı nasıl eleştirirsin diye.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Ama benim bir futbol görüşüm ve erken önemli teşhislerim vardır. Futbolcuları da çok iyi tanırım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Defalarca yazdım, söyledim Fenerbahçe'de fizik açıdan görevler paylaşılmıyor dedim. Sağlam, güçlü bir geri dörtlü ve önlerinde İsmail ağır yükü çekiyorlar, öndeki çok kaliteli yabancılar da işi bitiriyorlar ama oynanan rakipler güçlü değil ve bilhassa yabancı oyuncularda belirgin bir fiziki düşüş var dedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Fred'i, Manchester'da çok seyrettim bu benim tanıdığım Fred değil dedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Tadic gibi önemli bir kalite artık 20 metrekarede yürüyerek oynuyor dedim. Çok önemli santrfor Dzeko da, İnter'deki gücünden sürekli kaybediyor dedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

İsmail Kartal'ın kondisyon idmanlarına ağırlık vermesi ve oynayan önemli isimleri gereksiz yere dinlendirip rahatlığa sevk etmemeli dedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Geçen hafta Pendik maçında 3 sakat verildi. Stoper bölgesi çöktü. Tadic, Dzeko ve Szymanski'nin fiziksel sıkıntıları diri ve motive Trabzonspor karşısında net bir şekilde görüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Bu arada İsmail Kartal yalnızlıktan sinirlenen İsmail'i sarı kartı varken sahada tutarak büyük bir hata yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

2 farklı yenikken Samet'i neden çıkarıyorsun? İsmail'i çıkarmalıydı. Avcı, F.Bahçe'nin özelliklerine göre çok iyi bir taktik plan hazırlamış.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Bence galibiyetin mimarıydı… Yalnız 3 farktan sonra gereksiz oyuncu değişikleriyle işleyen düzeni sıkıntıya düşürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan İsmail Kartal'a eleştiri: Büyük bir hata yaptı!

Dün bir kez daha görüldü ki ülkemizde hiçbir hakem zihinsel sağlıklı maç yönetemez. Doğru düdükler çalamaz...

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