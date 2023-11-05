Haberler Fenerbahçe Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de stoper bölgesinde yaşanan sakatlıkların ardından transfer için kollar sıvandı. Ocak ayındaki ara transfer dönemi için harekete geçen sarı-lacivertliler, aradığı ismi ABD'de buldu. İşte o isim ve flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 10:20
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Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Fenerbahçe'de stoperlerin üst üste gelen sakatlıklarının ardından yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Savunma hattında yaşanan eksiklik nedeniyle gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Kanarya'da Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun yaşadığı sakatlıklar, camiada şok etkisi yarattı.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Stoper orjinli olarak elinde sadece Samet Akaydin kalan teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyonda eli bir hayli zayıfladı.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Süper Lig'e çok iyi bir giriş yapan ve ilk 19 resmi maçını kazanan Kanarya, evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Önemli oyuncularından yoksun olan Fenerbahçe'de stoper ikilisi olarak Samet Akaydin ve Oosterwolde forma giydi.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Trabzonspor hücumcularına karşı iki futbolcu da zor anlar yaşadı.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Özellikle Samet Akaydin, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Maçın ardından oldukça üzgün olan 29 yaşındaki savunmacının, soyunma odasında gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için düğmeye basan Kanarya'da ilk ve acil hedef stoper transferi.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Adayları belirlemeye başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

FENERBAHÇE'YE ABD'Lİ STOPER!
Takvim'in haberine göre; Yönetimin, MLS'te Atlanta United forması giyen Miles Robinson'u listesine aldıklarını ve şartlarını öğrenmek için harekete geçtikleri bildirildi.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

3 AVRUPA KULÜBÜ DAHA İSTİYOR
31 Aralık 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek olması nedeniyle bonservis sorunu bulunmayan oyuncuyu Avrupa kulüplerinden isteyen tek takım Fenerbahçe değil.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Miles Robinson'u PSV, Wolfsburg ve Mallorca kulüplerinin de ciddi şekilde istedikleri ifade ediliyor.

Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Miles Robinson, sağlam ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

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