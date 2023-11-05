Acil transfer planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi

Fenerbahçe'de stoperlerin üst üste gelen sakatlıklarının ardından yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de stoperlerin üst üste gelen sakatlıklarının ardından yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.
Savunma hattında yaşanan eksiklik nedeniyle gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Kanarya'da Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun yaşadığı sakatlıklar, camiada şok etkisi yarattı.
Stoper orjinli olarak elinde sadece Samet Akaydin kalan teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyonda eli bir hayli zayıfladı.
Süper Lig'e çok iyi bir giriş yapan ve ilk 19 resmi maçını kazanan Kanarya, evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı.
Önemli oyuncularından yoksun olan Fenerbahçe'de stoper ikilisi olarak Samet Akaydin ve Oosterwolde forma giydi.
Trabzonspor hücumcularına karşı iki futbolcu da zor anlar yaşadı.
Özellikle Samet Akaydin, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Maçın ardından oldukça üzgün olan 29 yaşındaki savunmacının, soyunma odasında gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.
Adayları belirlemeye başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
FENERBAHÇE'YE ABD'Lİ STOPER!
Takvim'in haberine göre; Yönetimin, MLS'te Atlanta United forması giyen Miles Robinson'u listesine aldıklarını ve şartlarını öğrenmek için harekete geçtikleri bildirildi.
3 AVRUPA KULÜBÜ DAHA İSTİYOR
31 Aralık 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek olması nedeniyle bonservis sorunu bulunmayan oyuncuyu Avrupa kulüplerinden isteyen tek takım Fenerbahçe değil.
Miles Robinson'u PSV, Wolfsburg ve Mallorca kulüplerinin de ciddi şekilde istedikleri ifade ediliyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Miles Robinson, sağlam ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
Sağ ve sol stoper mevkilerinin her ikisinde de forma giyebilen ve hava toplarında da etkili olan 26 yaşındaki defans oyuncusu zaman zaman golle de buluşabilen bir isim.