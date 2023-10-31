'Yüksek' sadakat

Sarı-lacivertliler sezon başında birbiri ardına transferleri gerçekleştirirken 6 numara pozisyonu için birçok oyuncuyla görüşülmüştü. Ancak transfer yetişmemişti. Teknik direktör İsmail Kartal da "Transfer yapmak için yapmayacağız. Elimde zaten İsmail Yüksek var" demişti. Ne kadar haklı olduğu genç oyuncunun performansıyla kanıtladı. 24 yaşındaki ön libero sezona damga vuran bir oyun sergiliyor. Kaptığı toplar ve sonrasında onları doğru kullanmasıyla birçok golü hazırlayan isim oldu. İsmail, Pendikspor maçında da en fazla isabetli pas yapan oyuncuydu. 79 pasın 71'ini arkadaşlarıyla buluşturmayı başardı. 2 defa adam geçmeyi denedi. 2'sinde de başarılı oldu.

STOPERE DÖNEBİLİR!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in gösterdiği müthiş performans sayesinde transfer politikası değişebilir. Sarı-lacivertliler, 6 numara yerine bütçeyi stoper takviyesi için harcayabilir.