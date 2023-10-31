Haberler Fenerbahçe 'Yüksek' sadakat

'Yüksek' sadakat

Sarı-lacivertliler sezon başında birbiri ardına transferleri gerçekleştirirken 6 numara pozisyonu için birçok oyuncuyla görüşülmüştü. Ancak transfer yetişmemişti. Teknik direktör İsmail Kartal da "Transfer yapmak için yapmayacağız. Elimde zaten İsmail Yüksek var" demişti. Ne kadar haklı olduğu genç oyuncunun performansıyla kanıtladı. 24 yaşındaki ön libero sezona damga vuran bir oyun sergiliyor. Kaptığı toplar ve sonrasında onları doğru kullanmasıyla birçok golü hazırlayan isim oldu. İsmail, Pendikspor maçında da en fazla isabetli pas yapan oyuncuydu. 79 pasın 71'ini arkadaşlarıyla buluşturmayı başardı. 2 defa adam geçmeyi denedi. 2'sinde de başarılı oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
'Yüksek' sadakat

Sarı-lacivertliler sezon başında birbiri ardına transferleri gerçekleştirirken 6 numara pozisyonu için birçok oyuncuyla görüşülmüştü. Ancak transfer yetişmemişti. Teknik direktör İsmail Kartal da "Transfer yapmak için yapmayacağız. Elimde zaten İsmail Yüksek var" demişti. Ne kadar haklı olduğu genç oyuncunun performansıyla kanıtladı. 24 yaşındaki ön libero sezona damga vuran bir oyun sergiliyor. Kaptığı toplar ve sonrasında onları doğru kullanmasıyla birçok golü hazırlayan isim oldu. İsmail, Pendikspor maçında da en fazla isabetli pas yapan oyuncuydu. 79 pasın 71'ini arkadaşlarıyla buluşturmayı başardı. 2 defa adam geçmeyi denedi. 2'sinde de başarılı oldu.

STOPERE DÖNEBİLİR!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in gösterdiği müthiş performans sayesinde transfer politikası değişebilir. Sarı-lacivertliler, 6 numara yerine bütçeyi stoper takviyesi için harcayabilir.

DİĞER
Son dakika haberi: Ve belli oldu! İşte 2023 Ballon d'Or'u kazanan isim...
Soykırımcı İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bina ağır hasar aldı: Ankara'dan Tel Aviv'e peşi sıra çok sert tepki
F.Bahçe rekor kırdı!
Ballon d'Or 2023 sahibini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe rekor kırdı!
F.Bahçe'de kırmızı alarm!
Son dakika deprem mi oldu? (31 Ekim 2023)
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK halka arz ne zaman?
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ataman'ın Panathinaikos'u derbide galip! Ataman'ın Panathinaikos'u derbide galip! 01:50
Ataman'ın Panathinaikos'u derbide galip! Ataman'ın Panathinaikos'u derbide galip! 01:49
Ballon d'Or'a damga vuran kare! Haaland ve Mbappe... Ballon d'Or'a damga vuran kare! Haaland ve Mbappe... 01:32
Ballon d'Or'a damga vuran kare! Haaland ve Mbappe... Ballon d'Or'a damga vuran kare! Haaland ve Mbappe... 01:32
Ballon d'Or 2023 sahibini buldu! Ballon d'Or 2023 sahibini buldu! 01:07
Fransa'da olaylı maç! Kanlar içerisinde.. Fransa'da olaylı maç! Kanlar içerisinde.. 00:59
Daha Eski
Kocadağ'dan başkanlık sözleri! Kocadağ'dan başkanlık sözleri! 00:54
Çebi aday olmayacak! Çebi aday olmayacak! 00:54
Toroğlu'dan kırmızı yorumu! Amir'in kartı doğru mu? Toroğlu'dan kırmızı yorumu! Amir'in kartı doğru mu? 00:54
Kartal evinde nefes aldı! Kartal evinde nefes aldı! 00:54
Vukas: Ghezzal'ın durumuna bakacağız Vukas: Ghezzal'ın durumuna bakacağız 00:54
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:54