Ömer Üründül Fenerbahçe Ludogrets maçını değerlendirdi.

F.Bahçe, Konferans Ligi'nde de galibiyet serisini bozmadı. Gerçekten hem lig hem Avrupa kulvarında küçümsenmeyecek bir gidişat var. Ancak ben dün geceki futbolu iyi bulmadım. Kopuk kopuk bir görüntü sergilendi. Ataklarda devamlılık yoktu, etkinlik sınırlıydı. Bilhassa rakibin geriden riskli paslarına itibar etmeyip uzun toplarla çıkması, beklenen hücum presini de gündeme getirmedi. Devre biterken F.Bahçe skor avantajı yakaladı. İkinci yarıya biraz daha tempolu ve etkili bir F.Bahçe başlangıcı vardı. Ve ikinci gol de geldi. Fakat daha sonra oyunu rakip kontrol altına aldı.



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