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Ömer Üründül Fenerbahçe Ludogrets maçını değerlendirdi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Ludogorets 3-1 mağlup ederek 9 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin Ludogorets maçını değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, birçok isim hakkında tespitlerde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:18 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:31
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Ömer Üründül Fenerbahçe Ludogrets maçını değerlendirdi.

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül'ün değerlendirmesi şöyle:

Ömer Üründül Fenerbahçe Ludogrets maçını değerlendirdi.

F.Bahçe, Konferans Ligi'nde de galibiyet serisini bozmadı. Gerçekten hem lig hem Avrupa kulvarında küçümsenmeyecek bir gidişat var. Ancak ben dün geceki futbolu iyi bulmadım. Kopuk kopuk bir görüntü sergilendi. Ataklarda devamlılık yoktu, etkinlik sınırlıydı. Bilhassa rakibin geriden riskli paslarına itibar etmeyip uzun toplarla çıkması, beklenen hücum presini de gündeme getirmedi. Devre biterken F.Bahçe skor avantajı yakaladı. İkinci yarıya biraz daha tempolu ve etkili bir F.Bahçe başlangıcı vardı. Ve ikinci gol de geldi. Fakat daha sonra oyunu rakip kontrol altına aldı.

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Ömer Üründül Fenerbahçe Ludogrets maçını değerlendirdi.

Önce duran toptan fark bire indi, sonra da uzatmadaki üçüncü gole kadar Ludogorets'in iki yüzde 100'lük şansı vardı. Zajc'ın üçüncü golü de maçı bitirdi. Genel performanslara baktığımda; ilk 11 ve sonradan girenler dahil, İrfan Can Kahveci dışında çok ön plana çıkan bir isim görmedim.

Ömer Üründül Fenerbahçe Ludogrets maçını değerlendirdi.

Buna iki gol atan Zajc da dahil. Fenerbahçe iyi giderken Tadic ve Fred'in fizik açıdan düşüş içinde olduklarını her yazımda belirtiyorum.

Ömer Üründül Fenerbahçe Ludogrets maçını değerlendirdi.

İsmail Kartal, rotasyonlu kadroda bu ikisine birden görev verdi ve fizik olarak düşüş içinde oldukları bu maçta da görüldü. Bu arada haksızlık da etmeyeyim, ikinci goldeki atak olgunlaşırken Tadic'in, Oosterwolde'ye attığı pas gerçekten seyredilmeye değerdi. Bana en ilginç gelen olay, İsmail Kartal'ın 89'da Cengiz Ünder'i oyuna almasıydı!

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