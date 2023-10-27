Ömer Üründül Fenerbahçe Ludogrets maçını değerlendirdi.

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül'ün değerlendirmesi şöyle:
F.Bahçe, Konferans Ligi'nde de galibiyet serisini bozmadı. Gerçekten hem lig hem Avrupa kulvarında küçümsenmeyecek bir gidişat var. Ancak ben dün geceki futbolu iyi bulmadım. Kopuk kopuk bir görüntü sergilendi. Ataklarda devamlılık yoktu, etkinlik sınırlıydı. Bilhassa rakibin geriden riskli paslarına itibar etmeyip uzun toplarla çıkması, beklenen hücum presini de gündeme getirmedi. Devre biterken F.Bahçe skor avantajı yakaladı. İkinci yarıya biraz daha tempolu ve etkili bir F.Bahçe başlangıcı vardı. Ve ikinci gol de geldi. Fakat daha sonra oyunu rakip kontrol altına aldı.
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Önce duran toptan fark bire indi, sonra da uzatmadaki üçüncü gole kadar Ludogorets'in iki yüzde 100'lük şansı vardı. Zajc'ın üçüncü golü de maçı bitirdi. Genel performanslara baktığımda; ilk 11 ve sonradan girenler dahil, İrfan Can Kahveci dışında çok ön plana çıkan bir isim görmedim.