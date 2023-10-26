Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu! Atatürk ve Fenerbahçe marşı ilk kez çalındı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.
Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.
Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.
Marşın sözleri şu şekilde;
ATATÜRK VE FENERBAHÇE MARŞI
BUGÜN GÜNLERDEN FENERBAHÇE
BU AY AYLARDAN FENERBAHÇE
BU YIL YILLARDAN FENERBAHÇE
VE HER ZAMAN HERYERDE
EN BÜYÜK FENERBAHÇE
DUYMAYAN VAR MI ?
BİZ HEP BURADAYIZ
ATATÜRK'ÜN İZİNDE
ONUN YOLUNDAYIZ
DİMDİK DAĞ GİBİ
HALA AYAKTAYIZ
İYİ Kİ FENERBAHÇE
EN BÜYÜK FENERBAHÇE !
AŞKIMIZ HERŞEYDEN BÜYÜK
OMUZ OMUZA SEVDAM BENİM
BU ALEMDE EN BÜYÜK
FENERİM BENİM, FENERİM BENİM !
AŞKIMIZ HERŞEYDEN BÜYÜK
OMUZ OMUZA SEVDAM BENİM
BU ALEMDE EN BÜYÜK
FENERİM BENİM, FENERİM BENİM !
İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE …