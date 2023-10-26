Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu! Atatürk ve Fenerbahçe marşı ilk kez çalındı

Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu! Atatürk ve Fenerbahçe marşı ilk kez çalındı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'i sahasında konuk etti. Maç öncesi Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu yaşanırken Atatürk ve Fenerbahçe marşı statta ilk kez çalındı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 13:32
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Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu! Atatürk ve Fenerbahçe marşı ilk kez çalındı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.

Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.

Marşın sözleri şu şekilde;

ATATÜRK VE FENERBAHÇE MARŞI

BUGÜN GÜNLERDEN FENERBAHÇE

BU AY AYLARDAN FENERBAHÇE

BU YIL YILLARDAN FENERBAHÇE

VE HER ZAMAN HERYERDE

EN BÜYÜK FENERBAHÇE

DUYMAYAN VAR MI ?

BİZ HEP BURADAYIZ

ATATÜRK'ÜN İZİNDE

ONUN YOLUNDAYIZ

DİMDİK DAĞ GİBİ

HALA AYAKTAYIZ

İYİ Kİ FENERBAHÇE

EN BÜYÜK FENERBAHÇE !

AŞKIMIZ HERŞEYDEN BÜYÜK

OMUZ OMUZA SEVDAM BENİM

BU ALEMDE EN BÜYÜK

FENERİM BENİM, FENERİM BENİM !

AŞKIMIZ HERŞEYDEN BÜYÜK

OMUZ OMUZA SEVDAM BENİM

BU ALEMDE EN BÜYÜK

FENERİM BENİM, FENERİM BENİM !

İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE …

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