Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu! Atatürk ve Fenerbahçe marşı ilk kez çalındı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.

Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.

Marşın sözleri şu şekilde;

ATATÜRK VE FENERBAHÇE MARŞI

BUGÜN GÜNLERDEN FENERBAHÇE

BU AY AYLARDAN FENERBAHÇE

BU YIL YILLARDAN FENERBAHÇE

VE HER ZAMAN HERYERDE

EN BÜYÜK FENERBAHÇE

DUYMAYAN VAR MI ?

BİZ HEP BURADAYIZ

ATATÜRK'ÜN İZİNDE

ONUN YOLUNDAYIZ

DİMDİK DAĞ GİBİ

HALA AYAKTAYIZ

İYİ Kİ FENERBAHÇE

EN BÜYÜK FENERBAHÇE !

AŞKIMIZ HERŞEYDEN BÜYÜK

OMUZ OMUZA SEVDAM BENİM

BU ALEMDE EN BÜYÜK

FENERİM BENİM, FENERİM BENİM !

AŞKIMIZ HERŞEYDEN BÜYÜK

OMUZ OMUZA SEVDAM BENİM

BU ALEMDE EN BÜYÜK

FENERİM BENİM, FENERİM BENİM !

İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE, İYİ Kİ FENERBAHÇE …