Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda ortaya koyduğu istikrarlı performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Ferdi'nin ayrılığına açık kapı bırakan sarı-lacivertlilerin tek bir şartı var. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:59 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:59
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SALİM CAN ÖZCAN
Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yoluna kayıpsız devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı 16 maçın 16'sından da galip ayrıldı.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Kanarya'nın bu performansı, birçok yıldız futbolcusunu Avrupa kulüplerinin radarına soktu.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Radara takılan bir isim de yıllardır takımın değişmez ismi olan Ferdi Kadıoğlu.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Ferdi'nin hem Fenerbahçe'deki hem de milli takımdaki performansı, adını transfer listelerinin başına taşıyor.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Genç futbolcuyla en ciddi şekilde ilgilenen takım, İtalyan devi Napoli.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

F.BAHÇE AÇIK KAPI BIRAKTI
Fransız basını, Napoli'nin Ferdi ısrarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

les-transferts.com'un haberine göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Napoli'ye transferi için açık kapı bıraktı.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Napoli'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği belirtilirken, devre arasında İtalyan devinin sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Fenerbahçe'nin Ferdi'den en az 20 milyon euro gelir beklediği belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

SARI-LACİVERTLİLERİN TEK BİR ŞARTI VAR
Tamamen şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertlilerin bu transfer için tek bir şartı olduğu vurgulandı.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Fenerbahçe, Ferdi'nin devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Yıldız futbolcunun olası şampiyonluğa katkısının büyük olacağına inananan sarı-lacivertliler, sezon sonu olmak kaydıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alabilir.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maçta göre alan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü! F.Bahçe'nin tek şartı...

Ferdi Kadıoğlu, 2018 yazında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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