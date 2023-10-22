Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de, yıldız ismin az forma şansı bulduğu için devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 10:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Fenerbahçe,hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sezona çok iyi başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Sarı-lacivertli ekip çıktığı 16 maçta 16 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Kanarya'nın bu başarısında yeni transferler büyük rol oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Avrupa devlerinin gözü Fenerbahçe'nin oyuncularında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılıklar beklenirken İskoçya'dan flaş bir haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Kanarya'nın büyük umutlarla getirdiği yıldız futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin ardından şimdi de Ryan Kent sıkıntısı baş gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

26 yaşındaki oyuncunun fazla forma şansı bulamamasından dolayı teknik direktör İsmail Kartal'la problem yaşadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Dailyrecord'da yer alan ifadelere göre; Kent, sosyal medya paylaşımıyla Kartal'la uyumsuzluğa girdiğini ima ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Ocak ayında İstanbul'dan kiralık olarak ayrılabileceğine ya da sözleşmesini feshedeceğine
dair spekülasyonlar arttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcuydu.

DİĞER
Kardeşlerim'de Akif Süreyya’nın oyununa geldi!
CANLI TAKİP | Katilin ordusu Refah kentini bombaladı! Yardım TIR'larının giriş yaptığı bölge hedef alındı
İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi
Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi Kadıoğlu'na yol göründü!
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta?
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında Fırtına Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında 11:30
ABD GP'si sprint yarışını Verstappen kazandı ABD GP'si sprint yarışını Verstappen kazandı 11:25
G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu! G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu! 11:16
Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı" Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı" 11:14
İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi 11:09
Gündoğan G.Saraylıları heyecanlandırdı! Gündoğan G.Saraylıları heyecanlandırdı! 11:06
Daha Eski
Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? 10:59
G.Saray transferde büyük oynuyor! G.Saray transferde büyük oynuyor! 10:51
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 10:23
Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 10:14
Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 09:47
Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? 09:45