FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arasında takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia

Fenerbahçe,hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sezona çok iyi başladı.
Fenerbahçe,hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sezona çok iyi başladı.
Sarı-lacivertli ekip çıktığı 16 maçta 16 galibiyet aldı.
Kanarya'nın bu başarısında yeni transferler büyük rol oynuyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski gibi isimler Fenerbahçe'nin gol yükünü çekiyor.
Süper Lig'de 1 maç eksikle 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde ise 2 maçta topladığı 3 puanla lider.
Kanarya'da durum bu haldeyken yıldız futbolcularına talipler her geçen gün artıyor.
Avrupa devlerinin gözü Fenerbahçe'nin oyuncularında.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılıklar beklenirken İskoçya'dan flaş bir haber geldi.
Kanarya'nın büyük umutlarla getirdiği yıldız futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor.
İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Batshuayi'nin ardından şimdi de Ryan Kent sıkıntısı baş gösterdi.
26 yaşındaki oyuncunun fazla forma şansı bulamamasından dolayı teknik direktör İsmail Kartal'la problem yaşadığı belirtildi.
Dailyrecord'da yer alan ifadelere göre; Kent, sosyal medya paylaşımıyla Kartal'la uyumsuzluğa girdiğini ima ediyor.
Ocak ayında İstanbul'dan kiralık olarak ayrılabileceğine ya da sözleşmesini feshedeceğine
dair spekülasyonlar arttı.
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcuydu.