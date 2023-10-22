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Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel'e sevgi seli

Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarlar rakip takım oyuncularını alkışlarken, Teknik Direktör Volkan Demirel'i de tribüne çağırarak çiçek verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 20:04
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Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel'e sevgi seli

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesi öncesi sarı-lacivertli takım rakibi Hatayspor'a büyük jest yaptı. Sarı-lacivertli takım, takımların giriş yaptığı bölüme 'Evinize hoş geldiniz Hatayspor' yazılı pankart astı. Ayrıca, Ülker Stadı'ndaki reklam panolarında "Evine Hoş Geldin Volkan Demirel', 'Fenerbahçe Hatay halkının yanında' ve 'Hatay bizim şahsi meselemizdir' cümleleri döndürüldü.

VOLKAN DEMİREL'E TRİBÜNLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Mücadelenin başlama düdüğü öncesi takımlar sahaya ısınmak için çıktığı sırada Fenerbahçe tribünleri Hataysporlu oyuncuları alkışlarla karşılarken, tribünlere çağırarak alkışlarla destek verdi. Ardından sarı-lacivertliler, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i tribünlere çağırarak çiçek hediye ederken, 'Fenerbahçe çocuğu Volkan Demirel' tezahüratlarıyla destek verdi.

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