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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile Halil Umut Meler arasında gerginlik!

EURO 2024 Elemelerin'de Bosna Hersek'in sahasında Portekiz'e 5-0'lık skorla mağlup olduğu maçta dikkat çeken anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile karşılaşmayı yöneten Halil Umut Meler arasında karşılaşma boyunca yaşanan gerginlik gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 15:06
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile Halil Umut Meler arasında gerginlik!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeri J Grubu karşılaşmasında Bosna Herkes ile Portekiz, Bilino Polje Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile Halil Umut Meler arasında gerginlik!

PORTEKİZ İLK YARIDA FARKA GİTTİ

Konuk ekip beşinci dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden 25 dakika sonra bu kez Bruno Fernandes topu filelere gönderdi: 3-0.

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile Halil Umut Meler arasında gerginlik!

32. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle 4-0 öne geçen Portekiz, 41. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Portekiz deplasmanda Bosna Hersek'i 5-0 ile geçti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile Halil Umut Meler arasında gerginlik!

DZEKO İLE HALİL UMUT MELER ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelenin beşinci dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafael Leao'nun sert şutunda top Bosna Hersek savunmasından sekerek Barisic'in koluna çarptı ve Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile Halil Umut Meler arasında gerginlik!

Halil Umut Meler'in bu kararına itiraz eden Edin Dzeko, penaltı kararının geçerli sayılmasının ardından tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile Halil Umut Meler arasında gerginlik!

Topun başına geçen Ronaldo'nun sert şutunda top filelere gitti.

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