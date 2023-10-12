TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Transfer sezonunda 56 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
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Transfer sezonunda 56 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
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Sezona oldukça iyi bir giriş yapan Kanarya, yaz transfer döneminde yaptığı başarılı hamlelerin meyvesini topluyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarını kazandı.
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde lider konumda yer alan Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.
Oynadığı futbolla rakiplerine şans tanımayan Kanarya'nın yıldız oyuncuları şimdiden Avrupa'nın gözdesi konumuna geldi.
Yaz dönemindeki satışlarıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, kasasına koyduğu ciddi gelirle rahat bir hareket alanı yarattı.
Dünyaca ünlü yıldızların yanına gelecek vaat eden isimleri de transfer eden Kanarya, geleceğe yatırım yaptı.
Sarı-lacivertli takımda forma giyen futbolculara Avrupa'nın yakın takibi sürüyor.
MERCEK ALTINDALAR!
Daha öncesinde Eljif Elmas, Kim Min-Jae, Arda Güler, Attila Szalai ve Altay Bayındır gibi transferlerle birçok kulübün odağı olan Kanarya'ya devre arası transfer döneminde birçok kulüpten teklifler gelmesi sürpriz olmayacak.
TAM 6 YILDIZ...
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de İtalyan ekiplerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İngiliz kulüplerinin göz hapsindeki Michy Batshuayi, Almanya'dan takip edilen İsmail Yüksek dışında Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde gibi isimler de teklif alması muhtemel oyuncular arasında.
Fenerbahçeli futbolcuları Avrupa maçları ve ligdeki maçlarda ünlü scoutlar izleyecek.
KOORDİNELİ BIR ÇALIŞMA
Yönetim futbolculara gelecek teklifleri teknik ekip ile birlikte değerlendirecek.
Cazip tekliflere açık olan kurmaylar, teknik direktör İsmail Kartal ile de yakın dönemde detaylı bir şekilde masaya yatıracak.