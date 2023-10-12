Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Son dakika spor haberi: Bu sezon sergilediği futbolla beğeni toplayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Yenilenmiş kadrosuyla fırtına gibi esen sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları şimdiden Avrupa'nın transfer gözdesi konumuna geldi. Kanarya'nın 6 yıldızı önemli liglerden takımların radarında. İşte o isimler ve flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:45
Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Transfer sezonunda 56 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Sezona oldukça iyi bir giriş yapan Kanarya, yaz transfer döneminde yaptığı başarılı hamlelerin meyvesini topluyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarını kazandı.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde lider konumda yer alan Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Oynadığı futbolla rakiplerine şans tanımayan Kanarya'nın yıldız oyuncuları şimdiden Avrupa'nın gözdesi konumuna geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Yaz dönemindeki satışlarıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, kasasına koyduğu ciddi gelirle rahat bir hareket alanı yarattı.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Dünyaca ünlü yıldızların yanına gelecek vaat eden isimleri de transfer eden Kanarya, geleceğe yatırım yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Sarı-lacivertli takımda forma giyen futbolculara Avrupa'nın yakın takibi sürüyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

MERCEK ALTINDALAR!
Daha öncesinde Eljif Elmas, Kim Min-Jae, Arda Güler, Attila Szalai ve Altay Bayındır gibi transferlerle birçok kulübün odağı olan Kanarya'ya devre arası transfer döneminde birçok kulüpten teklifler gelmesi sürpriz olmayacak.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

TAM 6 YILDIZ...
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de İtalyan ekiplerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İngiliz kulüplerinin göz hapsindeki Michy Batshuayi, Almanya'dan takip edilen İsmail Yüksek dışında Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde gibi isimler de teklif alması muhtemel oyuncular arasında.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

Fenerbahçeli futbolcuları Avrupa maçları ve ligdeki maçlarda ünlü scoutlar izleyecek.

Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

KOORDİNELİ BIR ÇALIŞMA
Yönetim futbolculara gelecek teklifleri teknik ekip ile birlikte değerlendirecek.

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