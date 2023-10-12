TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...

MERCEK ALTINDALAR!

Daha öncesinde Eljif Elmas, Kim Min-Jae, Arda Güler, Attila Szalai ve Altay Bayındır gibi transferlerle birçok kulübün odağı olan Kanarya'ya devre arası transfer döneminde birçok kulüpten teklifler gelmesi sürpriz olmayacak.