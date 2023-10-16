Samet Akaydin pişmanlık yarattı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Samet Akaydin'i Avrupa listesine bildirmemişti. Samet'in milli forma altındaki performansı sonrasında tecrübeli çalıştırıcının, pişman olduğu belirtildi. İsmail Kartal'ın gruptan çıkılması halinde Samet'i ikinci dönem Avrupa listesine yazacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Samet Akaydin'i Avrupa listesine bildirmemişti. Samet'in milli forma altındaki performansı sonrasında tecrübeli çalıştırıcının, pişman olduğu belirtildi. İsmail Kartal'ın gruptan çıkılması halinde Samet'i ikinci dönem Avrupa listesine yazacağı kaydedildi.