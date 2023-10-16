Haberler Fenerbahçe Samet Akaydin pişmanlık yarattı

Samet Akaydin pişmanlık yarattı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Samet Akaydin'i Avrupa listesine bildirmemişti. Samet'in milli forma altındaki performansı sonrasında tecrübeli çalıştırıcının, pişman olduğu belirtildi. İsmail Kartal'ın gruptan çıkılması halinde Samet'i ikinci dönem Avrupa listesine yazacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Samet Akaydin pişmanlık yarattı
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Samet Akaydin'i Avrupa listesine bildirmemişti. Samet'in milli forma altındaki performansı sonrasında tecrübeli çalıştırıcının, pişman olduğu belirtildi. İsmail Kartal'ın gruptan çıkılması halinde Samet'i ikinci dönem Avrupa listesine yazacağı kaydedildi.
DİĞER
Amine Gülşe eşi Mesut Özil’in doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı
CANLI TAKİP | Gazze'de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
6 numaraya 4 aday! İşte Kartal'ın ilk tercihi
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldız devleri peşine taktı
6 numaraya 4 aday! İşte Kartal'ın ilk tercihi
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Daha Eski
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Konya’da yine destan yazdık Konya’da yine destan yazdık 01:34
Horon zamanı Horon zamanı 01:33
Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol 01:18