Haberler A Milli Futbol Takımı İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemeleri kapsamında karşılaştığı Letonya'yı 4-0 yendi ve turnuvaya katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlıların şimdiki hedefi ise grup liderliği. Peki, A Milli Takım grubunu lider tamamlarsa ne olacak? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 10:21 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 10:21
İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

A Milli Takım, EURO 2024 elemeleri kapsamında sahasında Letonya ile karşılaştı.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Rakibini 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Almanya biletini aldı.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Ay yıldızlılar, son maçında Galler ile berabere kalsa dahi grubunu lider tamamlayacak.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Milliler, grubunu lider bitirirse EURO 2024 kura çekiminde daha üst torbada yer alacak ve daha avantajlı rakiplerle yarışacak.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

A Milli Takım'ın Galler'e kaybetmesi halinde ise üçlü averaj devreye girecek.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Türkiye Galler'e yenilirse, Hırvatistan ve Galler de kalan maçlarını kazanırsa üç takım da 16 puana gelecek.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Bu durumda üçlü averaj devreye girecek ve Galler birinci, Türkiye ise ikinci sırada Almanya'nın yolunu tutacak.

İşte lider bitirirsek olacaklar! Türkiye için büyük avantaj

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

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