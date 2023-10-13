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FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'nin, milli arada sakatlanan Ganalı stoperi Alexander Djiku'dan iyi haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 10:40
FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Ciddi bir sakatlığı bulunmayan tecrübeli stoperin dinlendirileceği ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre Djiku'nun 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor maçına yetişeceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşmada forma giyerken, özellikle hızı ve çabukluğuyla Becao ile iyi bir ikili oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Djiku'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

9 Ağustos 1994 tarihinde Montpellier'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Profesyonel futbol kariyerine SC Bastia altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Sırasıyla Caen, Strasbourg ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Djiku, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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