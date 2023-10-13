FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı.
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı.
Ciddi bir sakatlığı bulunmayan tecrübeli stoperin dinlendirileceği ve tedavisine başlandığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Djiku'nun 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor maçına yetişeceği belirtildi.
Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşmada forma giyerken, özellikle hızı ve çabukluğuyla Becao ile iyi bir ikili oldu.
Djiku'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
ALEXANDER DJIKU KİMDİR?
9 Ağustos 1994 tarihinde Montpellier'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine SC Bastia altyapısında başladı.
Sırasıyla Caen, Strasbourg ve Fenerbahçe formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Djiku, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Gana Milli Takımı ile 23 maça çıkan 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, 1 gol kaydetti. Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...