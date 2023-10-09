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Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! Deplasmanlarda...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon İsmail Kartal yönetiminde rakiplerine gol şansı tanımıyor. Savunmada tarihi bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 12:14
Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! Deplasmanlarda...

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Söz konusu süreçte gol yollarında son yılların en etkili dönemini yaşayan Fenerbahçe, savunmada ise tarihi bir başarıya imza attı.

Oynadığı 4 deplasman maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı. Deplasmanda tarihi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 gol yedi.

66-67 VE 97-98'İ GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe, daha önce en iyi savunma performansını 1966-1967 ve 1997-1998 sezonlarında göstermişti.

1966-1967 sezonunda ilk 3 deplasmanında rakiplerine şans tanımayan sarı-lacivertliler, 4. maçında kalesinde 2 gol görmüştü.

Fenerbahçe, 1997-1998 sezonunda da ilk 3 deplasmanında gol yemezken, dördüncü maçında kalesini korumayı başaramamıştı.

14 SEZON SONRA EN İYİ DEPLASMAN BAŞLANGICI

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 14 sezon sonra en iyi deplasman başlangıcına da imza attı.

Son olarak Alman teknik adam Christoph Daum yönetiminde 2009-2010 sezonunda benzer bir sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, ilk 4 deplasman maçını kazanmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, o sezon deplasmanda kazanma serisini 5. maçında Gaziantep'te yitirmişti.

LİGDE 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 4 maçta kalesine duvar ördü.

Sezonun ilk maçında Gaziantep FK'den 1 gol yiyen Fenerbahçe, 2 ve 3. haftalarda gol yemedi, 4. maçında Bitexen Antalyaspor'a karşı 2 gole engel olamadı.

Ardından savunmada büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.

Bu sezon ligde 8 maça çıkan Fenerbahçe, toplamda 6 maçta kalesini gole kapattı.

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