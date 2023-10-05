Fener’den korkuyorlar

Fenerbahçe'nin 14'te 14 yapması Avrupa'da dikkat çekti... Portekiz'den sonra dün de İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu performansından övgüyle bahsetti. Çizme medyasından "violanews" dünkü haberinde; Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: "Konferans Ligi'nde bu sezon ilginç takımlar var. Elbette Fiorentina finale çıkmaya aday ancak Emery'nin Aston Villa'sı ile Türk ekibi Fenerbahçe en büyük favorilerden. Türkler, oynadığı tüm maçları kazandı. Kadrosu yıldızlarla dolu ve Konferans Ligi'ndeki takımlar Fenerbahçe'den korkuyor."