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Fener’den korkuyorlar

İtalyan basını, Fenerbahçe’nin performansından övgüyle bahsetti ve “Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’den korkuyorlar” manşetini attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Fener’den korkuyorlar
Fenerbahçe'nin 14'te 14 yapması Avrupa'da dikkat çekti... Portekiz'den sonra dün de İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu performansından övgüyle bahsetti. Çizme medyasından "violanews" dünkü haberinde; Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: "Konferans Ligi'nde bu sezon ilginç takımlar var. Elbette Fiorentina finale çıkmaya aday ancak Emery'nin Aston Villa'sı ile Türk ekibi Fenerbahçe en büyük favorilerden. Türkler, oynadığı tüm maçları kazandı. Kadrosu yıldızlarla dolu ve Konferans Ligi'ndeki takımlar Fenerbahçe'den korkuyor."
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