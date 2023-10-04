Kartal'ın zor kararı

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder'den müjde geldi... Sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euroya transfer edilen milli yıldız, Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sakatlığı sebebiyle Nordsjaelland, Alanyaspor, Başakşehir ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıran Cengiz Ünder, Spartak Trnava ve Kasımpaşa karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.

ÇIKILMAZ BİR DENKLEM

Sakatlığını atlatan 26 yaşındaki yıldız, milli aranın ardından formasına kavuşacak. Ancak milli ara sonrasında Cengiz Ünder'in İrfan Can Kahveci'den formayı alıp alamayacağı da merak konusu... Teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci formda olduğu için kesmek istemiyor. Oyuncusunun performansından çok memnun. Diğer taraftar en pahalı oyuncu olan Cengiz... Kartal'ın içinden çıkılmaz bir denkleme girdiği belirtildi.