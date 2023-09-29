Balo'dan Edin'e övgü

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, eski takım arkadaşı Edin Dzeko'dan övgüyle bahsetti. Balo, "Dzeko'yu değiştirmek ve yerini doldurmak kolay değil. Onunla birlikte oynadım. O gerçek bir fenomen ve gerçek bir futbolcu. Açıkçası finali Romelu Lukaku'nun yerine Edin Dzeko yaptı" dedi.
Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, eski takım arkadaşı Edin Dzeko'dan övgüyle bahsetti. Balo, "Dzeko'yu değiştirmek ve yerini doldurmak kolay değil. Onunla birlikte oynadım. O gerçek bir fenomen ve gerçek bir futbolcu. Açıkçası finali Romelu Lukaku'nun yerine Edin Dzeko yaptı" dedi.