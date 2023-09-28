Haberler Fenerbahçe Zirve aşkına! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i

Zirve aşkına! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı liderliği geri almak istiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üçüncü haftanın erteleme maçında Başakşehir’i konuk edecek. 12’de 12 ile bu maça çıkan Kanarya'da hedef; hem bu seriyi 13’e çıkarmak hem de Galatasaray’dan zirveyi geri almak. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu karşılaşmada sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Zirve aşkına! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i

Ligde ve Avrupa'da yoluna 12'de 12 ile devam eden Fenerbahçe, üçüncü haftanın erteleme maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede düdük Zorbay Küçük'te... Sarı-lacivertlilerde hedef ise; hem galibiyet serisini 13 maça çıkarmak hem de ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı liderliği geri almak. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu maçta galibiyet istedi.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Kent, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Lima, Duarte, Yağız, Cemali, Berkay, Onur, Deniz, Aleksic, Serdar, Figueiredo

31. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandı.

14 YIL SONRA BAŞARDI

Süper Lig'e 5'te 5'le başlayan Fenerbahçe, bu süreçte Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor'u mağlup etti. İlk 5 maçından 15 puan çıkaran sarı-lacivertliler, 14 yıl sonra ilk kez böyle bir seriyle sezona başladı.

CENGİZ VE MOR SAKAT

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kartal'ın kadroya almayacağı başka isimler de olabilir.

ŞEHİR'DE 10'LAR BUGÜN YOK

RAMS Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bugün görev alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie de yok.

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