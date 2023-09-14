Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Sarı Kanarya'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Orta saha transferi çalışmalarını sürdüren yönetim kısa zamanda orta saha transerini açıklaması bekleniliyor.
Bu sene kadrosunu büyük oranda revize eden sarı-lacivertliler başarı hedefliyor.
3 kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe'de kadro yapılanması buna göre şekillendiriyor.
Tecrübeli ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, İsmail Kartal'a güveniyor.
Oyuncularıyla iletişimi iyi olan 62 yaşındaki teknik adamın sık sık futbolcularıyla özel toplantılar gerçekleştiriyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek oyuncular konuşulurken gidecek olan futbolcularda belli olmaya başlıyor.
İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor.
eçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer olan 29 yaşındaki stoper için ayrılık çanları çalmaya başlıyor.
PENDİKSPOR DEVREDE
Kadroda düşünülmeyen isim için Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un talip oldu. Bunun yanı sıra eski takımı Adana Demirspor'da Samet'le ilgilenen takımlar arasında.