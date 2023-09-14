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Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isim ile yollar ayrılma aşamasında. Samet Akaydin'e Trendyol Süper Lig'den 2 takım talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:43 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:52
Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Transfer çalışmalarına devam eden Sarı Kanarya'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Orta saha transferi çalışmalarını sürdüren yönetim kısa zamanda orta saha transerini açıklaması bekleniliyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Bu sene kadrosunu büyük oranda revize eden sarı-lacivertliler başarı hedefliyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

3 kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe'de kadro yapılanması buna göre şekillendiriyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Tecrübeli ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, İsmail Kartal'a güveniyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Oyuncularıyla iletişimi iyi olan 62 yaşındaki teknik adamın sık sık futbolcularıyla özel toplantılar gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek oyuncular konuşulurken gidecek olan futbolcularda belli olmaya başlıyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

eçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer olan 29 yaşındaki stoper için ayrılık çanları çalmaya başlıyor.

Fenerbahçe'de flaş Samet Akaydin gelişmesi

PENDİKSPOR DEVREDE

Kadroda düşünülmeyen isim için Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un talip oldu. Bunun yanı sıra eski takımı Adana Demirspor'da Samet'le ilgilenen takımlar arasında.

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