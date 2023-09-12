FENERBAHÇE HABERLERİ - Andre Gomes iddiası

Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme gelen son isim Everton forması giyen Andre Gomes oldu. A Spor'un haberine göre, Everton forması giyen Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek. Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi seneye bitiyor. Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.