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FENERBAHÇE HABERLERİ - Andre Gomes iddiası

Orta saha arayan Fenerbahçe’ye, Everton’ın 30 yaşındaki Portekizli yıldızı Andre Gomes önerildi. İsmail Kartal onay verirse imza atılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Andre Gomes iddiası

Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme gelen son isim Everton forması giyen Andre Gomes oldu. A Spor'un haberine göre, Everton forması giyen Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek. Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi seneye bitiyor. Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.

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