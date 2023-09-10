Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertiler günün ikinci antrenmanını da akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanın ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Sarı-lacivertlilerin antrenmanı, çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
FERDİ KADIOĞLU TAKIMLA ÇALIŞTI
Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sonrasında ilk kez takımla çalışmalara katıldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun durumu yakından takip edilirken; milli yıldızın hafta sonuna kadar engel bir durum ortaya çıkmazsa Antalyaspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.