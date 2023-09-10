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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Resmi açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıklarını sürüyor. Sarı-lacivertlilerde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 22:36
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Resmi açıklama geldi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertiler günün ikinci antrenmanını da akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Resmi açıklama geldi

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanın ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertlilerin antrenmanı, çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Resmi açıklama geldi

FERDİ KADIOĞLU TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sonrasında ilk kez takımla çalışmalara katıldı.

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