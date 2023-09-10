Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Süper Lig 2023/2024 sezonunda rekor kırarak en yüksek piyasa değerine ulaştı.
Süper Lig 2023/2024 sezonunda rekor kırarak en yüksek piyasa değerine ulaştı.
Güncel olarak Süper Lig'in değeri 1.15 milyar Euro oldu.
En yüksek takım değeri 245.75 milyon Euro ile Galatasaray oldu.
İkinci ise 209.13 milyon Euro ile Fenerbahçe.
Üçüncü sıra 129.18 milyon Euro'yla Beşiktaş'ta.
Trabzonspor ise 127.60 milyon Euro ile dördüncü sırada bulunuyor.
Bu yaz transfer dönemi, birçok transfer çalımına konu oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadro yarışında rekabeti devam ettirdi.
Wilfried Zaha ve Dusan Tadic'i Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyordu ama yıldız oyuncuların tercihi Galatasaray oldu.
Fred ile Sebastian Szymanski ise Galatasaray'ın radarına girmişti ama Fenerbahçe'ye transfer oldular.
Milot Rashica için Cimbom'dan birçok transfer girişimi olmuştu.
Yıldız futbolcuyu kadrosuna katan takım Beşiktaş oldu.
Trabzonspor ise Kara Kartal'ın uzun süredir girişimlerde bulunduğu Nicolas Pepe'yi transfer etti.
Süper Lig'de bu sezon transfer çalımlarına bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun İngiliz basınından derlediği habere göre; Donny van de Beek'in Fransa'ya transferi iptal olmasından dolayı Türkiye'de Fenerbahçe veya Galatasaray'a transfer olabilir.
Haberin devamında Hollandalı yıldızın, Manchester United'e katılan orta sahalar nedeniyle forma bulma şansı olmadığı için takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Kırmızı Şeytanlar'ın transfere satın alma opsiyonlu şekilde izin vereceği düşünülüyor.
van de Beek'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.
Geçtiğimiz sezon 10 maça çıkan yıldız futbolcu gol katkısında bulunamadı.