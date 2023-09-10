Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Son dakika transfer haberleri... Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala kulüpler, girişimlerini sıklaştırdı. Daha önce de birçok isim için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez de Van de Beek için devrede. İngiliz basını da flaş gelişmeyi duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 15:59
Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Süper Lig 2023/2024 sezonunda rekor kırarak en yüksek piyasa değerine ulaştı.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Güncel olarak Süper Lig'in değeri 1.15 milyar Euro oldu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

En yüksek takım değeri 245.75 milyon Euro ile Galatasaray oldu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Bu yaz transfer dönemi, birçok transfer çalımına konu oldu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadro yarışında rekabeti devam ettirdi.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Wilfried Zaha ve Dusan Tadic'i Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyordu ama yıldız oyuncuların tercihi Galatasaray oldu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Fred ile Sebastian Szymanski ise Galatasaray'ın radarına girmişti ama Fenerbahçe'ye transfer oldular.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Milot Rashica için Cimbom'dan birçok transfer girişimi olmuştu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Yıldız futbolcuyu kadrosuna katan takım Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Trabzonspor ise Kara Kartal'ın uzun süredir girişimlerde bulunduğu Nicolas Pepe'yi transfer etti.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Süper Lig'de bu sezon transfer çalımlarına bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun İngiliz basınından derlediği habere göre; Donny van de Beek'in Fransa'ya transferi iptal olmasından dolayı Türkiye'de Fenerbahçe veya Galatasaray'a transfer olabilir.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Haberin devamında Hollandalı yıldızın, Manchester United'e katılan orta sahalar nedeniyle forma bulma şansı olmadığı için takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

Kırmızı Şeytanlar'ın transfere satın alma opsiyonlu şekilde izin vereceği düşünülüyor.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İngiliz basınından Donny van de Beek iddiası

van de Beek'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de Antalya mesaisi
F.Bahçe'ye yıldız orta saha geliyor!
OKULUN İLK GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE GİDİLİR Mİ? | 11 Eylül 2023 okulun ilk günü üniforma zorunlu mu, sivil gidilir mi?
Türkşeker geçici işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar
Masterchef All Star kim elendi 10 Eylül 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 15:46
Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik 15:30
ManU'dan flaş Antony kararı! ManU'dan flaş Antony kararı! 15:13
A Milli Futbol Takımı Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı! A Milli Futbol Takımı Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı! 14:59
Bir transfer daha KAP'a bildirildi! Bir transfer daha KAP'a bildirildi! 14:37
Eljif Elmas maçtan sonra özür diledi Eljif Elmas maçtan sonra özür diledi 14:32
Daha Eski
Kanada'dan tarihi başarı! Kanada'dan tarihi başarı! 14:27
Japonya - Türkiye maçı saat kaçta? Japonya - Türkiye maçı saat kaçta? 14:24
Fenerbahçe'de Antalya mesaisi Fenerbahçe'de Antalya mesaisi 13:53
Real'den çarpıcı Arda kararı Real'den çarpıcı Arda kararı 13:31
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da podyuma çıktı! Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da podyuma çıktı! 13:08
Kartal Tadic'in rövanşını o isimle alacak! Kartal Tadic'in rövanşını o isimle alacak! 13:07