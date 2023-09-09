Haberler Fenerbahçe Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak için flaş transferlere imza atan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak Barcelona'nın radarındaki Uruguaylı yıldız için harekete geçti. İşte transferin gelişmeleri... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 14:07
Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Yönetim bu gidişatı sürdürüp sezon sonunda şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

15 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminde sarı-lacivertliler fırsat transferi kovalıyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda kurmaylar 6 numaraya takviye yapacak.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Sarı-lacivertliler genç ve dinamik bir ismi bu pozisyona monte etmek için çalışmaları sürdürüyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Fenerbahçe'de rota Uruguay'a çevrildi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Transfer listesindeki ilk isim Fabricio Diaz.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Kurmaylar, 20 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Ancak Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Barcelona.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Uruguay basınının derlediği habere göre iki takım da oyuncu için henüz teklif yapmadı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool FC'de forma giyen genç oyuncu için taliplerin artması bekleniyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Diaz, geçtiğimiz sezon 16 maça çıktı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

20 yaşındaki ön libero kariyerinde ise toplam 122 karşılaşmada forma giydi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Bu mücadelelerde ise 5 gol ve 7 asist üretti.

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