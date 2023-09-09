Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın istediği yıldıza kancayı taktı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Yönetim bu gidişatı sürdürüp sezon sonunda şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.
Bu hedefi gerçekleştirmek için yaz transfer döneminde yoğun çalışan kurmaylar dikkat çeken isimleri takviye etti.
Sarı-lacivertliler kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Fred ve Dominik Livakovic gibi isimleri ekledi.
Ayrıca yerli rotasyonu için de Cengiz Ünder, Umut Nayir ve Mert Müldür'ü de kadrosuna kattı.
15 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminde sarı-lacivertliler fırsat transferi kovalıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda kurmaylar 6 numaraya takviye yapacak.
Sarı-lacivertliler genç ve dinamik bir ismi bu pozisyona monte etmek için çalışmaları sürdürüyor.
Fenerbahçe'de rota Uruguay'a çevrildi.
Transfer listesindeki ilk isim Fabricio Diaz.
Kurmaylar, 20 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor.
Ancak Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Barcelona.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Uruguay basınının derlediği habere göre iki takım da oyuncu için henüz teklif yapmadı.
Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool FC'de forma giyen genç oyuncu için taliplerin artması bekleniyor.
Diaz, geçtiğimiz sezon 16 maça çıktı.
20 yaşındaki ön libero kariyerinde ise toplam 122 karşılaşmada forma giydi.
Bu mücadelelerde ise 5 gol ve 7 asist üretti.
Fabricio Diaz'ın bonservis değeri 6 milyon euro.
Uruguay U20 Milli Takımının da kaptanı olan Diaz, 27 maçta 8 gol kaydetti.