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Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Guido Rodriguez için flaş bir gelişme yaşandı. 6 numara takviyesi yapmadan transfer sezonunu kapatmak istemeyen Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona Aralık ayında Real Betis'e teklif yapacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 15:31
Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe'de kadro planlaması son hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrodaki son eksikler belirleniyor.

Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Bu sene kadrosunu büyük ölçüde kaliteli isimlerden oluşturan Kanarya, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

2023-2024 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna yapacağı son takviyelerle transfer sezonunu kapatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Başkan Ali Koç, transferlerde İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket ediyor.

Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Orta sahasını iyi bir 6 numarayla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

İsmail Kartal'ın orta saha rotasyonu için elinde alternatifli bir kadro olsa da, Kartal o bölgeye deneyimli bir oyuncu profili istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Yönetim Bu kapsamda gündemine 29 yaşındaki Arjantin'li yıldız futbolcu Guido Rodriguez'i almıştı.

Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Bir süredir Rodriguez'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye rakip çıktı.

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