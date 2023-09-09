Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe'de kadro planlaması son hızıyla sürüyor.
Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe'de kadro planlaması son hızıyla sürüyor.
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrodaki son eksikler belirleniyor.
Bu sene kadrosunu büyük ölçüde kaliteli isimlerden oluşturan Kanarya, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
2023-2024 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna yapacağı son takviyelerle transfer sezonunu kapatmayı hedefliyor.
Başkan Ali Koç, transferlerde İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket ediyor.
Orta sahasını iyi bir 6 numarayla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe arayışlarını sürdürüyor.
İsmail Kartal'ın orta saha rotasyonu için elinde alternatifli bir kadro olsa da, Kartal o bölgeye deneyimli bir oyuncu profili istiyor.
Yönetim Bu kapsamda gündemine 29 yaşındaki Arjantin'li yıldız futbolcu Guido Rodriguez'i almıştı.
Bir süredir Rodriguez'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye rakip çıktı.
BARCELONA'DA OYUNCUYA TALİP
Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibi Gudio Rodriguez için Real Betis'e Aralık ayında teklif yapacak.