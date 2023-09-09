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FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Yeni sezona yaptığı transferlerle iddialı giriş yapan Fenerbahçe'de orta saha için hareketlilik sürüyor. 6 numara transferi isteyen İsmail Kartal yönetime listesini sunarken sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Nikola Moro için İtalya'dan flaş açıklama geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 09:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine girilirken transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Sarı lacivertliler bu sezon çok iddialı transferlere imza atmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Yönetim geçtiğimiz sezonlardan farklı bir transfer politikası izledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Böylelikle Kanarya kalitesi yüksek ve Avrupa'da isim yapmış oyuncuları takıma kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'nin bu hamleleri taraftarı da oldukça memnun etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Neredeyse her mevkide alternatifli bir futbolcu rahatlığına kavuşan sarı lacivertlilerde, geriye sadece 6 numara transferi kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Orta sahaya da kaliteli bir yıldız almak isteyen yönetim, birçok önemli isimle temas halindeydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Ancak sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Yönetimin şu ana kadar adı hiç duyulmamış bir futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

F.BAHÇE'DEN NIKOLA MORO OPERASYONU!

Fenerbahçe'nin, Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nikola Moro'nun peşinde olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Nikola Moro'ya dair çıkan haberleri yalanladı. Bologna'ya Hırvat oyuncu için bir teklif gelmediğinin altı çizilen haberde; 'Moro gelecek sezon da Bologna formasıyla Serie A'da mücadele edecek" denildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Ancak Bologna'nun bu talebe 'hayır' yanıtı verdiği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Moro'nun, Bologna için çok önemli bir futbolcu olduğu ve İtalyan ekibinin oyuncuyu satmaya asla yanaşmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Yine de önümüzdeki günlerde Moro - Fenerbahçe transferine dair sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Nikola Moro geçen sezon toplam 34 maça çıktı ve 1 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Moro ayrıca 7 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Başarılı isim bu sezon ise 4 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Bologna, Moro'nun sezon başında 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Dinamo Moskova'dan transfer etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Hırvat orta saha Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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