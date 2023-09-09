FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Nikola Moro'ya dair çıkan haberleri yalanladı. Bologna'ya Hırvat oyuncu için bir teklif gelmediğinin altı çizilen haberde; 'Moro gelecek sezon da Bologna formasıyla Serie A'da mücadele edecek" denildi.