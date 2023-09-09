FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalya'dan flaş Nikola Moro açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine girilirken transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı lacivertliler bu sezon çok iddialı transferlere imza atmıştı.
Yönetim geçtiğimiz sezonlardan farklı bir transfer politikası izledi.
Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine girilirken transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı lacivertliler bu sezon çok iddialı transferlere imza atmıştı.
Yönetim geçtiğimiz sezonlardan farklı bir transfer politikası izledi.
Fenerbahçe'nin bu hamleleri taraftarı da oldukça memnun etti.
Neredeyse her mevkide alternatifli bir futbolcu rahatlığına kavuşan sarı lacivertlilerde, geriye sadece 6 numara transferi kaldı.
Orta sahaya da kaliteli bir yıldız almak isteyen yönetim, birçok önemli isimle temas halindeydi.
Ancak sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yönetimin şu ana kadar adı hiç duyulmamış bir futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DEN NIKOLA MORO OPERASYONU!
Fenerbahçe'nin, Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nikola Moro'nun peşinde olduğu kaydedildi.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Nikola Moro'ya dair çıkan haberleri yalanladı. Bologna'ya Hırvat oyuncu için bir teklif gelmediğinin altı çizilen haberde; 'Moro gelecek sezon da Bologna formasıyla Serie A'da mücadele edecek" denildi.
Ancak Bologna'nun bu talebe 'hayır' yanıtı verdiği aktarıldı.
Moro'nun, Bologna için çok önemli bir futbolcu olduğu ve İtalyan ekibinin oyuncuyu satmaya asla yanaşmadığı ifade edildi.
Yine de önümüzdeki günlerde Moro - Fenerbahçe transferine dair sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
Nikola Moro geçen sezon toplam 34 maça çıktı ve 1 gol attı.
Moro ayrıca 7 de asist yaptı.
Başarılı isim bu sezon ise 4 maça çıktı.
Bologna, Moro'nun sezon başında 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Dinamo Moskova'dan transfer etmişti.
Hırvat orta saha Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Moro, kariyerinde Dinamo Zagreb ve NK Solin formaları da giymişti.