Başkan Koç şaşırdı kaldı

Zaha'nın ardından Ndombele'nin de G.Saray'a gitmesi, başkan Ali Koç'u hem şaşırttı hem de çıldırttı. Zaha, F.Bahçe'den 8 milyon euronun üzerinde ücret isterken G.Saray'a neredeyse yarı fiyatına imza attı. Ndombele'de de benzer senaryo yaşandı. F.Bahçe'den aylık 200 bin euro talep eden Ndombele, G.Saray'la 100 bin euronun altında sözleşme imzaladı. Başkan Koç, "Bu nasıl oluyor" diye serzenişte bulundu.
Zaha'nın ardından Ndombele'nin de G.Saray'a gitmesi, başkan Ali Koç'u hem şaşırttı hem de çıldırttı. Zaha, F.Bahçe'den 8 milyon euronun üzerinde ücret isterken G.Saray'a neredeyse yarı fiyatına imza attı. Ndombele'de de benzer senaryo yaşandı. F.Bahçe'den aylık 200 bin euro talep eden Ndombele, G.Saray'la 100 bin euronun altında sözleşme imzaladı. Başkan Koç, "Bu nasıl oluyor" diye serzenişte bulundu.