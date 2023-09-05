Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertlilerde milli maçlar nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları yoğunlaştı. Orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcuyu takıma kazandırmayı hedefliyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 10:01
Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Bu sezon çıktığı 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, transferde yeniden gaza bastı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Yönetim, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin transferdeki bir numaralı gündem maddesi ise orta saha takviyesi...

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 6 numara transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"

TRT Spor'a konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'da Süper Lig'in 4. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında orta saha transferine değindi.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

"İYİ VE KALİTELİ BİR İSİM ALMAK İSTİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." cevabını verdi.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler, bu bölge için birçok isimle temasa geçerken favori durumda ise bir oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

İSMAİL KARTAL, JORGINHO'YU İSTİYOR

İsmail Kartal, Arsenal forması giyen Jorginho'yu kadrosunda mutlaka görmek istiyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Uzun süredir İngiliz ekibiyle temasta olan sarı-lacivertli kurmaylar henüz ikna sürecinde başarılı olamadı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Fakat görüşmelerin sürdüğü yıldız için yoğun mesai harcanıyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Arsenal'ın 12 milyon Euro talep ettiği 31 yaşındaki İtalyan orta saha için şartları zorlayan sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro'ya kadar çıkmış durumda.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

İsmail Kartal'ın ilk isteği olan Jorginho gerçekleşmezse listedeki diğer isimler için tekrar harekete geçilecek.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Braga'nın Libyalı yıldızı Al-Musrati (27) ve Real Betis'in Arjantinli orta sahası Guido Rodriguez (29) ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Jorginho için ayrılan bütçenin bu iki oyuncudan birine harcanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Geçen sezon devre arasında Chelsea'dan gelen Jorginho, Arsenal'in bankosu oldu ve 16 maçta oynadı. Yıldız futbolcu bu sezon ise geri plana düştü.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

KARAR VERECEK

Jorginho'nun geleceğini teknik direktör Arteta belirleyecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray istiyordu F.Bahçe devreye girdi!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
2023 İOKBS puan hesaplama, kaç net kaç puan?
İOKBS bursu ne kadar, kaç TL 2023-2024?
DGS STERCİH SONUÇLARI 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ayrılık vakti! 3 isim... G.Saray'da ayrılık vakti! 3 isim... 10:02
Ligi sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak Ligi sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak 10:01
G.Saray istiyordu F.Bahçe devreye girdi! G.Saray istiyordu F.Bahçe devreye girdi! 09:55
Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde... Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde... 09:30
G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza 09:19
Fırtına'nın teklifi belli oldu! Önerilen rakam... Fırtına'nın teklifi belli oldu! Önerilen rakam... 09:17
Daha Eski
İşte yılın futbolcusu! İşte yılın futbolcusu! 09:15
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı 09:02
Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi 09:01
G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! 23:30
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı 23:30
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 23:30