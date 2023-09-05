Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

"İYİ VE KALİTELİ BİR İSİM ALMAK İSTİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." cevabını verdi.