Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bu sezon çıktığı 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, transferde yeniden gaza bastı.
Yönetim, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan oyuncu arayışlarını hızlandırdı.
Fenerbahçe'nin transferdeki bir numaralı gündem maddesi ise orta saha takviyesi...
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 6 numara transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"
TRT Spor'a konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'da Süper Lig'in 4. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında orta saha transferine değindi.
"İYİ VE KALİTELİ BİR İSİM ALMAK İSTİYORUZ"
Tecrübeli teknik adam "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." cevabını verdi.
Sarı-lacivertliler, bu bölge için birçok isimle temasa geçerken favori durumda ise bir oyuncu bulunuyor.
İSMAİL KARTAL, JORGINHO'YU İSTİYOR
İsmail Kartal, Arsenal forması giyen Jorginho'yu kadrosunda mutlaka görmek istiyor.
Uzun süredir İngiliz ekibiyle temasta olan sarı-lacivertli kurmaylar henüz ikna sürecinde başarılı olamadı.
Fakat görüşmelerin sürdüğü yıldız için yoğun mesai harcanıyor.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Arsenal'ın 12 milyon Euro talep ettiği 31 yaşındaki İtalyan orta saha için şartları zorlayan sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro'ya kadar çıkmış durumda.
İsmail Kartal'ın ilk isteği olan Jorginho gerçekleşmezse listedeki diğer isimler için tekrar harekete geçilecek.
Braga'nın Libyalı yıldızı Al-Musrati (27) ve Real Betis'in Arjantinli orta sahası Guido Rodriguez (29) ön plana çıkıyor.
Jorginho için ayrılan bütçenin bu iki oyuncudan birine harcanması bekleniyor.
Geçen sezon devre arasında Chelsea'dan gelen Jorginho, Arsenal'in bankosu oldu ve 16 maçta oynadı. Yıldız futbolcu bu sezon ise geri plana düştü.
KARAR VERECEK
Jorginho'nun geleceğini teknik direktör Arteta belirleyecek.
İspanyol hoca, 3 maçta 18 dakika süre verdiği İtalyan yıldızı bırakmak istemiyor.
Fakat Jorginho şans bulacağına ikna olmuş değil...