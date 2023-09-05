Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

Transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, takımdan gönderileceği konuşulan Miguel Crespo ile sözleşme yenileme kararı aldı.
Tarafların prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi.
İtalyan ekibi Genoa'nın Crespo ile yakından ilgilendiği biliniyor. Yenilenecek olan sözleşmeye serbest kalma maddesinin ekleneceği bildirildi.
26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Portekizli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı. Orta sahanın merkezinde forma giyen Crespo'nun Fransa pasaportu da bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...