Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen yıldız isim, Kanarya ile sözleşme uzatma kararı aldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:42 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:57
Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

Transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, takımdan gönderileceği konuşulan Miguel Crespo ile sözleşme yenileme kararı aldı.

Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

Tarafların prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

İtalyan ekibi Genoa'nın Crespo ile yakından ilgilendiği biliniyor. Yenilenecek olan sözleşmeye serbest kalma maddesinin ekleneceği bildirildi.

Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor

Portekizli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı. Orta sahanın merkezinde forma giyen Crespo'nun Fransa pasaportu da bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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