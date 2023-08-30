Haberler Fenerbahçe Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic ile ilgili heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Çizme medyası, Milan’ın Hollandalı orta saha Ryan Gravenberch'i transfer etmeye çalıştığını duyurdu. Bu transferin gerçeklemesi halinde Rade Krunic de Fenerbahçe’nin yolunu tutacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:43
Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Fred'in yanına kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic bulunuyor.

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu için İtalyan deviyle görüşmelerini sürdürüyor.

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Şu ana kadar yapılan girişimlerde sonuca varılamamıştı ki İtalya'dan bu transfer hakkında Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Çizme medyası, AC Milan'ın Alman devi Bayern Münih'ten genç yıldız Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR
Haberin devamında, Hollandalı oyuncunun 1 Eylül'e kadar Milan'a transfer olması halinde Serie A devinin Rade Krunic'i Fenerbahçe'ye satabileceği bilgisi yer aldı.

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Bu sezon Bayern Münih'te sadece 9 dakika süre alan Gravenberch'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmasının Milan için avantaj olduğunu belirten İtalyanlar, Pioli'nin bu şartla Krunic'in gidişine izin verebileceğini vurguladı. F.Bahçe de bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

127 MAÇTA OYNADI
2019'da Empoli'den Milan'a transfer olan Rade Krunic, İtalyan deviyle şu ana kadar 127 maça çıktı.

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Boşnak oyuncu, 3 gol atarken, 6 defa da arkadaşlarına gol pası verdi.

Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

SİNYALİ VERDİ
Gravenberch, 'Bayern'den ayrılacak mısın?' sorusuna; "Kalacak mıyım yoksa ayrılacak mıyım bilmiyorum" yanıtını verdi.

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