Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fenerbahçe'ye

Fred'in yanına kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic bulunuyor.
Fred'in yanına kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu için İtalyan deviyle görüşmelerini sürdürüyor.
Şu ana kadar yapılan girişimlerde sonuca varılamamıştı ki İtalya'dan bu transfer hakkında Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.