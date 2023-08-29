Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Son olarak Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta saha transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Orta saha bölgesi için pek çok isimle temas halinde olan Kanarya, forvet arayışlarına da hız verdi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sarı-lacivertli kulübün Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye teklifler gelmeye devam ediyor.
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Batshuayi için gelen teklifleri yeterli bulmadı.
Ancak teklifler istenilen rakamlara ulaşırsa Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi'nin transferine izin verebilecek.
Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi Batshuayi'nin alternatiflerine yönelmiş durumda.
ALTERNATİFİ ALFREDO MORELOS
Takvim'in haberine göre, Belçikalı golcü için istenilen rakam teklif edilirse Fenerbahçe şu anda boşta olan Kolombiyalı yıldız golcü Alfredo Morelos'i kadrosuna katmak istiyor.
Ama bu transfer için öncelikle Batshuayi'nin değerini bularak satışının gerçekleşmesi gerekiyor.
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Morelos son olarak Glasgow Rangers takımında forma giymişti.
27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morelos güçlü ve atletik fiziğiyle rakip savunmalara zorluk çıkaran biri isim.
Alfredo Morelos geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers formasıyla 45 maça çıktı.
Kolombiyalı forvet, 12 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Kolombiya Milli Takımı ile 11 maça çıkan Morelos, 1 gol attı.
27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.