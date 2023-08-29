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Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Edin Dzeko transferi sonrası yedek konuma düşen ve Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşı forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Belçikalı golcünün alternatifini buldu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:14
Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Son olarak Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta saha transferi için arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Orta saha bölgesi için pek çok isimle temas halinde olan Kanarya, forvet arayışlarına da hız verdi.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sarı-lacivertli kulübün Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye teklifler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Batshuayi için gelen teklifleri yeterli bulmadı.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Ancak teklifler istenilen rakamlara ulaşırsa Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi'nin transferine izin verebilecek.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi Batshuayi'nin alternatiflerine yönelmiş durumda.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

ALTERNATİFİ ALFREDO MORELOS

Takvim'in haberine göre, Belçikalı golcü için istenilen rakam teklif edilirse Fenerbahçe şu anda boşta olan Kolombiyalı yıldız golcü Alfredo Morelos'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Ama bu transfer için öncelikle Batshuayi'nin değerini bularak satışının gerçekleşmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Morelos son olarak Glasgow Rangers takımında forma giymişti.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morelos güçlü ve atletik fiziğiyle rakip savunmalara zorluk çıkaran biri isim.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Alfredo Morelos geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers formasıyla 45 maça çıktı.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Kolombiyalı forvet, 12 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

Kolombiya Milli Takımı ile 11 maça çıkan Morelos, 1 gol attı.

Fenerbahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek

27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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