Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Birbirinden önemli ve piyasa değeri yüksek isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler bu konuda dur durak bilmiyor...
Birbirinden önemli ve piyasa değeri yüksek isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler bu konuda dur durak bilmiyor...
Sarı lacivertliler bir transfer hedefini daha gerçekleştirmek üzere! Oyuncunu adı Galatasaray ile de geçiyor...
Öte yandan listedeki o isim de gelirse Fenerbahçe adeta uçacak ve Galatasaray dahil tüm rakiplerini sollayarak piyasa değerinde liderliği alacak.
SADECE 1 TRANSFERE BAKIYOR
Fenerbahçe 210 milyon euro'luk bir kadro değerine sahip... Galatasaray ise bu alanda lider ve kadro değeri güncel tarihle (23.08.2023) 226 milyon euro. Sarı lacivertliler bu transferi yaparsa ezeli rakibinin önüne geçecek.
Ön liberosunu arayan ve 6 numara transferinde gecesini gündüzüne katan Fenerbahçe, belirlediği isimler ile bir bir görüşüyor...
Bu transfer döneminde hiç olamdığı kadar kesenin ağzını açana Fenerbahçe, şampiyonluk aşkına seferber olmuş durumda.
Birçok bölgede A sınıfı futbolcu transferi yapan sarı lacivertliler, rakibi Galatasaray'dan geri kalmadı ve yaptığı transferlere ek olarak 1 ile 6 numara transferleri için de görüşmelerini yapıyor...
1 VE 6 NUMARA YÜKLENİYOR...
1 numarada Livakovic'i bitirme aşamsına getiren Süper Lig devinin 6 numaradaki hedeflerinden biri de Boubakary Soumare.
Henüz 24 yaşındaki 6 numara, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de top koşturuyor... 1.88'lik yıldızın piyasa değeri ise tam 20 milyon euro.
Yeni Asır'da yer alan haberde; Leicester City'nin 20 milyon euro karşılığında transfer ettiği Boubakary Soumare için Fenerbahçe'den aynı rakamı istediği öne sürüldü.
KİRALAMA FORMULÜ
Bunun üzerine sarı-lacivertlilerin kiralama formülünü devreye soktuğu iddialar arasında yer aldı.
LEICESTER ZARAR İSTEMİYOR
Fenerbahçe'nin kiralık teklifini Leicester City'ye sunduğu aktarılırken, Boubakary Soumare'nin İngiliz ekibinden ayrılmak istediği kaydedildi.
Geride bıraktığımız sezonda Leicester City ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Soumare'nin adı bu transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.
İSTİKRAR ABİDESİ
Fransız ekibi Lille'de 4 sezon boyunca top koşturan Boubakary Soumare, transfer olduğu Leicester City'de de kısa sürede göze girmeyi başardı.
İlk senesinde 19 maçta oynayan 24 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıktı. 1.88'lik yıldız, orta sahada 6 numara yanı sıra 8 numara pozisyonunda da iyi bir grafik yakalamış durumda.