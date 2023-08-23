Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Son dakika FB haberleri... Transferde adeta şaha kalkmış olan Fenerbahçe, Süper Lig'de 2'de 2 yapan tek takım olurken rakipleri arasındaki farkı, kadro değeri açısından da atıyor. Galatasaray ile de anılan ve her şeyi değiştirecek o transfer ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 16:07
Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Birbirinden önemli ve piyasa değeri yüksek isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler bu konuda dur durak bilmiyor...

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Sarı lacivertliler bir transfer hedefini daha gerçekleştirmek üzere! Oyuncunu adı Galatasaray ile de geçiyor...

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Öte yandan listedeki o isim de gelirse Fenerbahçe adeta uçacak ve Galatasaray dahil tüm rakiplerini sollayarak piyasa değerinde liderliği alacak.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

SADECE 1 TRANSFERE BAKIYOR

Fenerbahçe 210 milyon euro'luk bir kadro değerine sahip... Galatasaray ise bu alanda lider ve kadro değeri güncel tarihle (23.08.2023) 226 milyon euro. Sarı lacivertliler bu transferi yaparsa ezeli rakibinin önüne geçecek.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Ön liberosunu arayan ve 6 numara transferinde gecesini gündüzüne katan Fenerbahçe, belirlediği isimler ile bir bir görüşüyor...

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Bu transfer döneminde hiç olamdığı kadar kesenin ağzını açana Fenerbahçe, şampiyonluk aşkına seferber olmuş durumda.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Birçok bölgede A sınıfı futbolcu transferi yapan sarı lacivertliler, rakibi Galatasaray'dan geri kalmadı ve yaptığı transferlere ek olarak 1 ile 6 numara transferleri için de görüşmelerini yapıyor...

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

1 VE 6 NUMARA YÜKLENİYOR...

1 numarada Livakovic'i bitirme aşamsına getiren Süper Lig devinin 6 numaradaki hedeflerinden biri de Boubakary Soumare.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Henüz 24 yaşındaki 6 numara, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de top koşturuyor... 1.88'lik yıldızın piyasa değeri ise tam 20 milyon euro.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Yeni Asır'da yer alan haberde; Leicester City'nin 20 milyon euro karşılığında transfer ettiği Boubakary Soumare için Fenerbahçe'den aynı rakamı istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

KİRALAMA FORMULÜ

Bunun üzerine sarı-lacivertlilerin kiralama formülünü devreye soktuğu iddialar arasında yer aldı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

LEICESTER ZARAR İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin kiralık teklifini Leicester City'ye sunduğu aktarılırken, Boubakary Soumare'nin İngiliz ekibinden ayrılmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

Geride bıraktığımız sezonda Leicester City ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Soumare'nin adı bu transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

İSTİKRAR ABİDESİ

Fransız ekibi Lille'de 4 sezon boyunca top koşturan Boubakary Soumare, transfer olduğu Leicester City'de de kısa sürede göze girmeyi başardı.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve Galatasaray...

İlk senesinde 19 maçta oynayan 24 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıktı. 1.88'lik yıldız, orta sahada 6 numara yanı sıra 8 numara pozisyonunda da iyi bir grafik yakalamış durumda.

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