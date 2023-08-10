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Fenerbahçe Maribor maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya geliyor. Kanarya'nın ev sahipliğinde oynanan bu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 22:10
Fenerbahçe Maribor maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön elem turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya geliyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, turun ilk maçında avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, Tadic, İrfan, King, Dzeko

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic

FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 257. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 256 kez boy gösterdi. Bu süreçte 97 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 335 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 5. kez mücadele ediyor. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti. Bu sezonun 2. turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı (5-0, 4-0) skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. Konferans Ligi'nde 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

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FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI CANLI İZLE | S Sport Plus canlı izle ekranı: UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı canlı yayın izle şifresiz
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