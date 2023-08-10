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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Maribor maçı sonrası flaş sözler! "Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Maribor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılarda İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 23:35 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 23:40
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Maribor maçı sonrası flaş sözler! "Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Maribor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Oyun içinde geri de düşebiliriz, bu futbol. Taraftarlarımızın sabırlı olması lazım. Maç bitene kadar ne olursa olsun takımımızı ve oyuncularımızı desteklemelerini istiyorum. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var.

Ben Fenerbahçeliyim. Bana verdikleri bu destekten dolayı bütün camiama teşekkür ediyorum. Ben de gece gündüz Samandıra'da çalışıp, bu sevgi ve saygılarının karşılığını vermek istiyorum. Onlara başarı ve şampiyonluklarla bu coşkunun karşılığını vermek istiyorum.

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