Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında, 40. yıl üyelik plaketini aldı ve ardından şampiyonluk mesajı verdi: "Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz, beraber olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik; 'bizi yıkamazlar, bizi bölemezler.' Bu takımı şampiyon yapacağız."
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında, 40. yıl üyelik plaketini aldı ve ardından şampiyonluk mesajı verdi: "Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz, beraber olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik; 'bizi yıkamazlar, bizi bölemezler.' Bu takımı şampiyon yapacağız."