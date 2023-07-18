Karapınar'a yeni görev

Futbol akademisinde görev değişikliğine gidildiği açıklandı. Altyapı koordinatörü olarak görev yapan Tahir Karapınar; bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevine getirilirken, Karapınar'dan boşalan altyapı koordinatörlük görevi ise Sedat Karabük'e verildi. Sarı-lacivertliler iki isme de başarılar diledi.
Futbolakademisinde görev değişikliğine gidildiği açıklandı. Altyapı koordinatörü olarak görev yapan Tahir Karapınar; bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevine getirilirken, Karapınar'dan boşalan altyapı koordinatörlük görevi ise Sedat Karabük'e verildi. Sarı-lacivertliler iki isme de başarılar diledi.