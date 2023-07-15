Haberler Fenerbahçe Sanches’de rakip Roma

Sanches’de rakip Roma

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Renato Sanches'e İtalyan devi Roma talip oldu. Fransız basını, Jose Mourinho'nun Portekizli oyuncuyu alternatifli listesine eklediğini ve İtalyanların PSG ile kısa süre içinde irtibata geçeceğini duyurdu. Haberde; "Jose Mourinho, Renato'yu isterse mutlaka alır" ifadeleri de kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Sanches’de rakip Roma
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Renato Sanches'e İtalyan devi Roma talip oldu. Fransız basını, Jose Mourinho'nun Portekizli oyuncuyu alternatifli listesine eklediğini ve İtalyanların PSG ile kısa süre içinde irtibata geçeceğini duyurdu. Haberde; "Jose Mourinho, Renato'yu isterse mutlaka alır" ifadeleri de kullanıldı.
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