Orsolini işi yattı

Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Riccardo Orsolini transferinden vazgeçtiği belirtildi. İtalyan medyasında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ancak çizme temsilcisinin 15 milyon euro istemesiyle transferden çekildiği yazıldı. Orsolini'nin değeri 12 milyon euro civarında.
Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Riccardo Orsolini transferinden vazgeçtiği belirtildi. İtalyan medyasında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ancak çizme temsilcisinin 15 milyon euro istemesiyle transferden çekildiği yazıldı. Orsolini'nin değeri 12 milyon euro civarında.