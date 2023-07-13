Haberler Fenerbahçe Orsolini işi yattı

Orsolini işi yattı

Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Riccardo Orsolini transferinden vazgeçtiği belirtildi. İtalyan medyasında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ancak çizme temsilcisinin 15 milyon euro istemesiyle transferden çekildiği yazıldı. Orsolini'nin değeri 12 milyon euro civarında.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Orsolini işi yattı
Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Riccardo Orsolini transferinden vazgeçtiği belirtildi. İtalyan medyasında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ancak çizme temsilcisinin 15 milyon euro istemesiyle transferden çekildiği yazıldı. Orsolini'nin değeri 12 milyon euro civarında.
DİĞER
"Rota belirleniyor" Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...
Mithat Can Özer'den evlenmesi beklenirken ayrılmıştı! Ali Boz yazın ilk bombasını patlattı! Umut Evirgen ile...
G.Saray'dan sağ kanada flaş isim!
F.Bahçe'den Livakovic'e yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Zaha'ya 3 alternatif!
F.Bahçe'den Livakovic'e yeni teklif!
Sıcak çarpması nasıl anlaşılır, nasıl geçer?
Deprem son dakika! 13 Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! 01:10
Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! 01:10
İsmail Kartal: İlk defa böyle bir şey görüyorum! İsmail Kartal: İlk defa böyle bir şey görüyorum! 01:10
F.Bahçe'den tatsız prova! F.Bahçe'den tatsız prova! 01:10
Szymanski F.Bahçe'de! Szymanski F.Bahçe'de! 01:10
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:10
Daha Eski
İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! 01:10
G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! 01:10
Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! 01:09
İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler 01:09
Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" 01:09
Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar 01:09