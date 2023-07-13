FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Fenerbahçe, Sassuolo'da oynayan Mert Müldür'ün transferini sonuçlandırmaya çalışıyor.
Fenerbahçe, Sassuolo'da oynayan Mert Müldür'ün transferini sonuçlandırmaya çalışıyor.
Takvim'de yer alan habere göre menajeri İstanbul'da bulunan 24 yaşındaki milli oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisini ikna etmeye çalışacak.
Daha önce oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro talep eden Sassuolo'nun 4 milyon euro'ya kadar indiği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle istediği kadar şans bulamayan Mert Müldür'ün ailesi de bu transfere sıcak bakıyor.
Türk Milli Takımı'nda oynayan Müldür; stoper, sağ ve sol bekte görev alabiliyor.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı.
2018 yılında Rapid Wien A takımına yükseldi. 2019'da ise 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'nun yolunu tuttu.
Avusturya'da doğan Mert Müldür, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Genç futbolcu, 18 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 1 de gole imzasını attı.
Defans hattında görev yapan Mert, sağ bek olarak oynuyor.
Joker bir oyuncu olan milli futbolcu, stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.
Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 4 milyon euro...