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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür için pazarlıklarını sürdürüyor. İşte transferde son durum... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:03
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Fenerbahçe, Sassuolo'da oynayan Mert Müldür'ün transferini sonuçlandırmaya çalışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Takvim'de yer alan habere göre menajeri İstanbul'da bulunan 24 yaşındaki milli oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisini ikna etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Daha önce oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro talep eden Sassuolo'nun 4 milyon euro'ya kadar indiği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle istediği kadar şans bulamayan Mert Müldür'ün ailesi de bu transfere sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Türk Milli Takımı'nda oynayan Müldür; stoper, sağ ve sol bekte görev alabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Profesyonel futbol kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

2018 yılında Rapid Wien A takımına yükseldi. 2019'da ise 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'nun yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Avusturya'da doğan Mert Müldür, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Genç futbolcu, 18 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 1 de gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Defans hattında görev yapan Mert, sağ bek olarak oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mert Müldür sesleri!

Joker bir oyuncu olan milli futbolcu, stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.

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