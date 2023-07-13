Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Sertaç Şanlı ile iki yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Beko Sertaç Şanlı ile iki yıllık anlaşmaya vardı

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen ve milli takımın uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:21
Fenerbahçe Beko Sertaç Şanlı ile iki yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen ve milli takımın uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

SERTAÇ ŞANLI KİMDİR?

5 Ağustos 1991 tarihinde Edirne'de dünyaya gelen Sertaç Şanlı, basketbola Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka altyapılarında başladı. Ardından Genç Telekom'a geçen Sertaç, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında bu ekibin formasını giydi. 2010 yazında Galatasaray'a transfer olan Sertaç Şanlı, burada üç sezon geçirdikten sonra, o dönemki adıyla Royal Halı Gaziantep'e geçti. Bu tecrübesinin ardından sırasıyla Uşak Sportif ve Trabzonspor Medical Park formaları giyen Sertaç Şanlı, 2016-17 sezonunda Beşiktaş Sompo Japan'a transfer oldu. Sertaç, Beşiktaş ile özellikle 2017-18 sezonunda gösterdiği etkili performansla dikkatleri çekti ve 2018 yazında Anadolu Efes'in yolunu tuttu.

2018-2021 yılları arasında lacivert-beyazlıların formasını giyen ve performansıyla kendisini EuroLeague'in en etkili uzun oyuncularından biri olarak kanıtlayan Sertaç Şanlı, 2021 yazında ise İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona'ya transfer oldu.

Katalan ekibiyle iki sezon boyunca başarıyla forma giyen Sertaç Şanlı, Fenerbahçe Beko'ya katılmadan önce Barcelona formasıyla şampiyonluk sevinci de yaşadı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş'ten yıldız isme şok sözler! "İdmana çıkamıyor, gitmek istemiyor"
15 yıl önce evlenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’a ilginç yorum: Boşanınca daha mı değerli oldunuz? “Boşandık” diyen Pınar...
Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Bedava...
Milli futbolcu adım adım F.Bahçe'ye! İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Petrol Ofisi'nde 12 ayrılık birden!
Kartal'dan 'acil transfer' raporu!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
MEB il içi tayin, atama listesi 2023
Siroz nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Bedava... Everton'dan Kartal'a sürpriz öneri! Bedava... 12:00
Türkiye - İtalya maçı canlı izle! Türkiye - İtalya maçı canlı izle! 11:57
Çağdaş Atan ameliyat oldu! Çağdaş Atan ameliyat oldu! 11:48
F.Bahçe Petrol Ofisi'nde 12 ayrılık birden! F.Bahçe Petrol Ofisi'nde 12 ayrılık birden! 11:21
LeBron James'ten kariyer açıklaması! LeBron James'ten kariyer açıklaması! 11:17
F.Bahçe'de flaş gelişme! Sözleşmesi feshedildi F.Bahçe'de flaş gelişme! Sözleşmesi feshedildi 11:04
Daha Eski
Milli futbolcu adım adım F.Bahçe'ye! İşte son durum Milli futbolcu adım adım F.Bahçe'ye! İşte son durum 11:01
Flaş gelişme! G.Saray'a ilgi yazısı gönderdiler Flaş gelişme! G.Saray'a ilgi yazısı gönderdiler 10:14
F.Bahçe o transferden vazgeçti! Nedeni... F.Bahçe o transferden vazgeçti! Nedeni... 09:38
Austra Wien Galatasaray maçı ne zaman? Austra Wien Galatasaray maçı ne zaman? 09:16
G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! 01:10
Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! 01:10